вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Завтра Україну накриє зливами та снігом

Завтра Україну накриє зливами та снігом
Вночі місцями температура опуститься до -6°.

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 листопада в Україні збережеться холодна погода, у багатьох областях пройдуть дощі і сніг, - пише Уніан.

На сході без опадів, температура вночі -6°, вдень до +1°. У південних регіонах місцями пройде сніг. Температура до +5°.

На заході України пройдуть зливи. Температура до +10°.

У північних областях очікуються снігопади. Температура вночі до -3°, вдень до 0°. У центрі місцями пройде сніг, температура вночі до -3°, вдень до +5°.

За народним прогнозом, 14 листопада — день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо на Кузьму і Дем'яна на деревах не залишається листя, наступного року буде голод. Якщо випав сніг, то навесні потрібно чекати великого розливу. Якщо розвезе дорогу — не чекай морозів до початку грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку на переробку здали 3,5 тонни батарейок та акумуляторів. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Завтра Україну накриє зливами та снігом
Сьогодні, 19:33
На Волині працівникам поліції вручили ключі від квартир
Сьогодні, 19:22
Уночі на Волині невідомі обчистили магазин
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 листопада
09 листопад, 20:00
Тумани і морози: якою буде погода у найближчі дні Тумани і морози: якою буде погода у найближчі дні
08 листопад, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 листопада
02 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«George’s Club» презентує шеф-кухаря*
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку на переробку здали 3,5 тонни батарейок та акумуляторів. ФОТО
Сьогодні, 19:45
 0
Завтра Україну накриє зливами та снігом
Сьогодні, 19:33
 0
На Волині працівникам поліції вручили ключі від квартир
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8