Завтра Україну накриє зливами та снігом





Згідно з даними Погода УНІАН, 14 листопада в Україні збережеться холодна погода, у багатьох областях пройдуть дощі і сніг, - пише



На сході без опадів, температура вночі -6°, вдень до +1°. У південних регіонах місцями пройде сніг. Температура до +5°.



На заході України пройдуть зливи. Температура до +10°.



У північних областях очікуються снігопади. Температура вночі до -3°, вдень до 0°. У центрі місцями пройде сніг, температура вночі до -3°, вдень до +5°.



За народним прогнозом, 14 листопада — день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо на Кузьму і Дем'яна на деревах не залишається листя, наступного року буде голод. Якщо випав сніг, то навесні потрібно чекати великого розливу. Якщо розвезе дорогу — не чекай морозів до початку грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі місцями температура опуститься до -6°.Згідно з даними Погода УНІАН, 14 листопада в Україні збережеться холодна погода, у багатьох областях пройдуть дощі і сніг, - пише Уніан На сході без опадів, температура вночі -6°, вдень до +1°. У південних регіонах місцями пройде сніг. Температура до +5°.На заході України пройдуть зливи. Температура до +10°.У північних областях очікуються снігопади. Температура вночі до -3°, вдень до 0°. У центрі місцями пройде сніг, температура вночі до -3°, вдень до +5°.За народним прогнозом, 14 листопада — день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо на Кузьму і Дем'яна на деревах не залишається листя, наступного року буде голод. Якщо випав сніг, то навесні потрібно чекати великого розливу. Якщо розвезе дорогу — не чекай морозів до початку грудня.

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