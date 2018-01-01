Волинський єпископ виступив проти автокефалії української церкви





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Собор ієрархів відбувся у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі 13 листопада. Цьому передувало засідання Священного Синоду. Захід очолив Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Участь у засіданні, в якості тимчасового члена, взяв також керуючий Волинською єпархією УПЦ єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.



Синод – орган церковного управління, що складається з постійних і тимчасових членів і розглядає і приймає рішення щодо важливих подій і питань в житті Церкви в період між соборами єпископів. Має широкі повноваження.



Як повідомили на сайті Волинської єпархії в обід, під час Синоду «архіпастирі обговорили важливі та актуальні питання церковного життя в Україні». Увечері стало відомо, що це рішення про визнання незаконними дій Вселенського патріархату щодо надання автокефалії Українській церкві.



«Собор єпископів наголошує, що процес надання так званого Томосу про автокефалію є штучним, нав’язаним ззовні, не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України. За таких умов долучення єпископату, духовенства та мирян Української Православної Церкви до цих процесів вважаємо неможливим», — наголошується у постанові.



Собор УПЦ МП вважає, що такі дії призводять до глибокої церковної кризи як в Україні, так і в світовому Православ’ї, а через «втручання Константинополя у внутрішні справи української церкви» УПЦ Московського патріархату припиняє канонічне спілкування з Вселенським патріархатом.







Довідково:



Канонічне спілкування УПЦ МП з Константинополем припинилося ще раніше — після ухвалення відповідного рішення Синодом Російської православної церкви, частиною якої є УПЦ Московського патріархату. Також на 13 листопада була запланована зустріч президента Петра Порошенка з ієрархами УПЦ МП, але вона не відбулася.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві собор Української православної церкви (Московського патріархату) вирішив не брати участі у створенні єдиної Української помісної церкви, бо вважає надання томосу «штучним» і нав’язаним ззовні.Про це повідомляє Район.in.ua Собор ієрархів відбувся у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі 13 листопада. Цьому передувало засідання Священного Синоду. Захід очолив Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України. Участь у засіданні, в якості тимчасового члена, взяв також керуючий Волинською єпархією УПЦ єпископ Волинський і ЛуцькийСинод – орган церковного управління, що складається з постійних і тимчасових членів і розглядає і приймає рішення щодо важливих подій і питань в житті Церкви в період між соборами єпископів. Має широкі повноваження.Як повідомили на сайті Волинської єпархії в обід, під час Синоду «архіпастирі обговорили важливі та актуальні питання церковного життя в Україні». Увечері стало відомо, що це рішення про визнання незаконними дій Вселенського патріархату щодо надання автокефалії Українській церкві.«Собор єпископів наголошує, що процес надання так званого Томосу про автокефалію є штучним, нав’язаним ззовні, не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України. За таких умов долучення єпископату, духовенства та мирян Української Православної Церкви до цих процесів вважаємо неможливим», — наголошується у постанові.Собор УПЦ МП вважає, що такі дії призводять до глибокої церковної кризи як в Україні, так і в світовому Православ’ї, а через «втручання Константинополя у внутрішні справи української церкви» УПЦ Московського патріархату припиняє канонічне спілкування з Вселенським патріархатом.Канонічне спілкування УПЦ МП з Константинополем припинилося ще раніше — після ухвалення відповідного рішення Синодом Російської православної церкви, частиною якої є УПЦ Московського патріархату. Також на 13 листопада була запланована зустріч президентаз ієрархами УПЦ МП, але вона не відбулася.

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