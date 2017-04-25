вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У відділеннях пошти на Волині – гостра нестача працівників. ВІДЕО

У відділеннях пошти на Волині – гостра нестача працівників. ВІДЕО
На Волині істотно не вистачає працівників у міських відділеннях поштового зв’язку.

Про це йдеться в програмі «Тема дня», опублікованій на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Задля пошуку нових кадрів Волинська дирекція ПАТ «Укрпошта» звернулася за допомогою до сектору рекрутингу обласного центру зайнятості.

Чи не ускладниться у зв’язку з нестачею кадрів своєчасна доставка пенсії, кореспонденції та періодичних видань жителям Волині – у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пошта, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спіймали злодіїв, які «бомбили» гаражі в місті на Волині
Сьогодні, 22:29
Луцьких школярів навчали зупиняти кровотечу
Сьогодні, 22:21
У відділеннях пошти на Волині – гостра нестача працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 22:02
У волинських маршрутках подорожчав проїзд. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
Австрійці зацікавилися волинськими соками і консервацією
Сьогодні, 21:32
Схожі новини
«Укрпошта» відхрестилася від потрощених скриньок на Волині «Укрпошта» відхрестилася від потрощених скриньок на Волині
08 листопад, 06:11
Листоноша поцупила у пенсіонерів 40 тисяч Листоноша поцупила у пенсіонерів 40 тисяч
25 квітень, 2017, 13:07
Укрпошта вперше випускає поштові марки про «красу і велич» Волині. ФОТО Укрпошта вперше випускає поштові марки про «красу і велич» Волині. ФОТО
02 грудень, 2014, 13:59
Спіймали злодіїв, які «бомбили» гаражі в місті на Волині Спіймали злодіїв, які «бомбили» гаражі в місті на Волині
Сьогодні, 22:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спіймали злодіїв, які «бомбили» гаражі в місті на Волині
Сьогодні, 22:29
 0
Луцьких школярів навчали зупиняти кровотечу
Сьогодні, 22:21
 0
У відділеннях пошти на Волині – гостра нестача працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 22:02
 0
У волинських маршрутках подорожчав проїзд. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
 0
Австрійці зацікавилися волинськими соками і консервацією
Сьогодні, 21:32
 0
Медіа
відео
1/8