У відділеннях пошти на Волині – гостра нестача працівників. ВІДЕО





Про це йдеться в програмі «Тема дня», опублікованій на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



Задля пошуку нових кадрів Волинська дирекція ПАТ «Укрпошта» звернулася за допомогою до сектору рекрутингу обласного центру зайнятості.



Чи не ускладниться у зв’язку з нестачею кадрів своєчасна доставка пенсії, кореспонденції та періодичних видань жителям Волині – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині істотно не вистачає працівників у міських відділеннях поштового зв’язку.Про це йдеться в програмі «Тема дня», опублікованій на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Задля пошуку нових кадрів Волинська дирекція ПАТ «Укрпошта» звернулася за допомогою до сектору рекрутингу обласного центру зайнятості.Чи не ускладниться у зв’язку з нестачею кадрів своєчасна доставка пенсії, кореспонденції та періодичних видань жителям Волині – у відео.

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