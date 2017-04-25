У відділеннях пошти на Волині – гостра нестача працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 22:02
На Волині істотно не вистачає працівників у міських відділеннях поштового зв’язку.
Про це йдеться в програмі «Тема дня», опублікованій на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Задля пошуку нових кадрів Волинська дирекція ПАТ «Укрпошта» звернулася за допомогою до сектору рекрутингу обласного центру зайнятості.
Чи не ускладниться у зв’язку з нестачею кадрів своєчасна доставка пенсії, кореспонденції та періодичних видань жителям Волині – у відео.
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Про це йдеться в програмі «Тема дня», опублікованій на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Задля пошуку нових кадрів Волинська дирекція ПАТ «Укрпошта» звернулася за допомогою до сектору рекрутингу обласного центру зайнятості.
Чи не ускладниться у зв’язку з нестачею кадрів своєчасна доставка пенсії, кореспонденції та періодичних видань жителям Волині – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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