Луцьких школярів навчали зупиняти кровотечу
Сьогодні, 22:21
Для учнів луцької школи № 26 провели навчання із базових понять тактичної медицини.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.
З технікою накладання кровоспинного джута та базовими поняттями тактичної медицини сьогодні, 13 листопада, ознайомились учні «Луцького навчально-виховного комплексу №26». Заняття з тактичної медицини проводив спеціаліст Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді Роман Тьохта.
Довідково:
Накладання кровоспинного джута - основний спосіб тимчасової зупинки кровотеч при пошкодженні великих артеріальних судин кінцівок. Джут накладений правильно тоді, коли нижче нього зникає пульсація на артеріях і зупиняється кровотеча з рани.
Накладений джут може залишатися не більше двох годин, оскільки при тривалому здавлюванні може настати омертвіння кінцівки нижче джута.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.
З технікою накладання кровоспинного джута та базовими поняттями тактичної медицини сьогодні, 13 листопада, ознайомились учні «Луцького навчально-виховного комплексу №26». Заняття з тактичної медицини проводив спеціаліст Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді Роман Тьохта.
Довідково:
Накладання кровоспинного джута - основний спосіб тимчасової зупинки кровотеч при пошкодженні великих артеріальних судин кінцівок. Джут накладений правильно тоді, коли нижче нього зникає пульсація на артеріях і зупиняється кровотеча з рани.
Накладений джут може залишатися не більше двох годин, оскільки при тривалому здавлюванні може настати омертвіння кінцівки нижче джута.
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