Спіймали злодіїв, які «бомбили» гаражі в місті на Волині





Зловмисників вполювали сьогодні, 13 листопада, близько 11:00, - повідомляє



Власник гаража, який знаходиться поблизу колишньої шахти №3, прийшов і побачив, що зламаний замок і в приміщенні хтось є. Чоловік викликав поліцію.



А в поліції стверджують, що поблизу гаражного масиву під час патрулювання побачили мотоцикл фігуранта, який проходив по крадіжках. На місці події раніше судимі чоловіки ховали крадене.



Злодіїв затримали. Вони встигли винести речі з кількох гаражів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У гаражному масиві в Нововолинську «на гарячому» затримали раніше судимих злодіїв.Зловмисників вполювали сьогодні, 13 листопада, близько 11:00, - повідомляє Буг Власник гаража, який знаходиться поблизу колишньої шахти №3, прийшов і побачив, що зламаний замок і в приміщенні хтось є. Чоловік викликав поліцію.А в поліції стверджують, що поблизу гаражного масиву під час патрулювання побачили мотоцикл фігуранта, який проходив по крадіжках. На місці події раніше судимі чоловіки ховали крадене.Злодіїв затримали. Вони встигли винести речі з кількох гаражів.

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