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Спіймали злодіїв, які «бомбили» гаражі в місті на Волині

Спіймали злодіїв, які «бомбили» гаражі в місті на Волині
У гаражному масиві в Нововолинську «на гарячому» затримали раніше судимих злодіїв.

Зловмисників вполювали сьогодні, 13 листопада, близько 11:00, - повідомляє Буг.

Власник гаража, який знаходиться поблизу колишньої шахти №3, прийшов і побачив, що зламаний замок і в приміщенні хтось є. Чоловік викликав поліцію.

А в поліції стверджують, що поблизу гаражного масиву під час патрулювання побачили мотоцикл фігуранта, який проходив по крадіжках. На місці події раніше судимі чоловіки ховали крадене.

Злодіїв затримали. Вони встигли винести речі з кількох гаражів.


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Теги: крадіжка, Волинь
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