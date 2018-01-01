Спіймали злодіїв, які «бомбили» гаражі в місті на Волині
Сьогодні, 22:29
У гаражному масиві в Нововолинську «на гарячому» затримали раніше судимих злодіїв.
Зловмисників вполювали сьогодні, 13 листопада, близько 11:00, - повідомляє Буг.
Власник гаража, який знаходиться поблизу колишньої шахти №3, прийшов і побачив, що зламаний замок і в приміщенні хтось є. Чоловік викликав поліцію.
А в поліції стверджують, що поблизу гаражного масиву під час патрулювання побачили мотоцикл фігуранта, який проходив по крадіжках. На місці події раніше судимі чоловіки ховали крадене.
Злодіїв затримали. Вони встигли винести речі з кількох гаражів.
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Зловмисників вполювали сьогодні, 13 листопада, близько 11:00, - повідомляє Буг.
Власник гаража, який знаходиться поблизу колишньої шахти №3, прийшов і побачив, що зламаний замок і в приміщенні хтось є. Чоловік викликав поліцію.
А в поліції стверджують, що поблизу гаражного масиву під час патрулювання побачили мотоцикл фігуранта, який проходив по крадіжках. На місці події раніше судимі чоловіки ховали крадене.
Злодіїв затримали. Вони встигли винести речі з кількох гаражів.
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