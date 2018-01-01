14 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні святкує прес-секретар прокурора Волинської област(на фото).14 листопада 2017 року день народження відзначає генерал-лейтенант у відставці Державної прикордонної служби України. Це - перший командир Луцького прикордонного загону (1992-1996 рр.). Командувач Південного напрямку прикордонних військ України (2001-2004 рр.), Почесний прикордонник України (1998 р.)Також особисте свято у колишнього голови Володимир-Волинської районної ради, громадського діячата художницівітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.Сьогодні у світі відзначають День боротьби проти діабету, а також професійне свято логопедів - «Міжнародний День логопеда».