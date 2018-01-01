Волинську версію Suzuki показали на відео





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Прототип легкого позашляховика ЛуАЗ-1301 обіцяв українську версію Suzuki Jimny, однак після багаторічної розробки так і не пішов у серію.



Український позашляховик використовував агрегати «Таврії», а його кузов виконали зі склопластику. Ранні прототипи навіть мали пневматичну підвіску із змінним кліренсом.



Пропонувалось навіть шестиколісне виконання моделі. Вантажопідйомність такого пікапа становила 800 кг.



Останню версію прототипа ЛуАЗ-1301 представили у 2002 році. Його планували оснащувати двигунами об'ємом 1.2 (51 к.с.) та 1.3 (70 к.с.) від «Таврії» та ЗАЗ «Сенс». Більш потужний варіант розвивав 134 к.с.



У виробництво позашляховик так і не надійшов. Було випущено лише кілька передсерійних автомобілів, за якими нині полюють колекціонери.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький автозавод ще з 1984 року вів розробку заміни для ЛуАЗ-969М «Волинянка». Еволюцію концепта під назвою ЛуАЗ-1301 показали на відео.Про це повідомляє 24 канал Прототип легкого позашляховика ЛуАЗ-1301 обіцяв українську версію Suzuki Jimny, однак після багаторічної розробки так і не пішов у серію.Український позашляховик використовував агрегати «Таврії», а його кузов виконали зі склопластику. Ранні прототипи навіть мали пневматичну підвіску із змінним кліренсом.Пропонувалось навіть шестиколісне виконання моделі. Вантажопідйомність такого пікапа становила 800 кг.Останню версію прототипа ЛуАЗ-1301 представили у 2002 році. Його планували оснащувати двигунами об'ємом 1.2 (51 к.с.) та 1.3 (70 к.с.) від «Таврії» та ЗАЗ «Сенс». Більш потужний варіант розвивав 134 к.с.У виробництво позашляховик так і не надійшов. Було випущено лише кілька передсерійних автомобілів, за якими нині полюють колекціонери.

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