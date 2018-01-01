Автівка на Волині влетіла у підводу: є постраждалі
13 листопад, 23:38
У селі Павлівка Іваничівського району автомобіль марки «Славута» в’їхав у підводу. В ДТП постраждали двоє пасажирів дерев’яного транспорту.
Про це пише Буг.
Хоча підвода була обладнана катафотами, машина врізалась у неї. Водій авто пояснив, що не помітив віз на дорозі.
Чоловік і жінка, які перебували на підводі, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали легкі тілесні ушкодження, - повідомляють у поліції.
Постраждалі – мешканці села Переславичі Іваничівського району.
Відомо також, що водій «Славути» був тверезим і їхав з невисокою швидкістю.
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Про це пише Буг.
Хоча підвода була обладнана катафотами, машина врізалась у неї. Водій авто пояснив, що не помітив віз на дорозі.
Чоловік і жінка, які перебували на підводі, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали легкі тілесні ушкодження, - повідомляють у поліції.
Постраждалі – мешканці села Переславичі Іваничівського району.
Відомо також, що водій «Славути» був тверезим і їхав з невисокою швидкістю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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