Автівка на Волині влетіла у підводу: є постраждалі





Про це пише



Хоча підвода була обладнана катафотами, машина врізалась у неї. Водій авто пояснив, що не помітив віз на дорозі.



Чоловік і жінка, які перебували на підводі, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали легкі тілесні ушкодження, - повідомляють у поліції.



Постраждалі – мешканці села Переславичі Іваничівського району.



Відомо також, що водій «Славути» був тверезим і їхав з невисокою швидкістю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Павлівка Іваничівського району автомобіль марки «Славута» в’їхав у підводу. В ДТП постраждали двоє пасажирів дерев’яного транспорту.Про це пише Буг Хоча підвода була обладнана катафотами, машина врізалась у неї. Водій авто пояснив, що не помітив віз на дорозі.Чоловік і жінка, які перебували на підводі, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали легкі тілесні ушкодження, - повідомляють у поліції.Постраждалі – мешканці села Переславичі Іваничівського району.Відомо також, що водій «Славути» був тверезим і їхав з невисокою швидкістю.

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