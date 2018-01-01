Колишній владика із Волині став єдиним, хто на соборі УПЦ (МП) підтримав автокефалію

Симеон – єдиний із 83 учасників Собору Української православної церкви Московського патріархату не підписав постанову Синоду.



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Нагадаємо, Собор Філарета і УАПЦ Макарія канонічними єпископами, а також відмовилися приєднуватися до єдиної церкви, оскільки вважають, що автокефалія Україні не потрібна.



Митрополит Симеон єдиний не поставив під цією постановою свій підпис, попри тиск, який, як вдалося з’ясувати, на нього чинили інші ієрархи. Сам митрополит своє рішення пояснив тим, що не згоден з розривом євхаристійного спілкування з Константинополем.



Зазначимо, що у травні 1996 року Симеон (Володимир Іванович Шостацький) був призначений єпископом відновленої Володимир-Волинської єпархії. 4 травня 1996-го став єпископом Володимир-Волинським і Ковельським.



Кандидатуру Симеона називали серед тих, хто може очолити Українську помісну автокефальну церкву. Зокрема таку думку висловлюв релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой виданню УНН.



«Вінницький Симеон – він проукраїнський архієрей. Він не дуже відомий своїми заявами, але, разом з тим, дуже простий. Вірогідність того, що саме він може бути обраний, є, але невідомо, наскільки велика. Питання ще в тому, яку позицію займе Вселенська патріархія, тому що дуже багато буде вирішуватись саме на Фанарі», – зазначав експерт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Вінницький і Барський– єдиний із 83 учасників Собору Української православної церкви Московського патріархату не підписав постанову Синоду.Про це пише повідомляє Перший Нагадаємо, Собор відбувся 13 листопада в Києво-Печерській лаврі. Його учасники назвали недійсними і неканонічними рішення Синоду Вселенського патріархату про визнання предстоятеля УПЦ КПі УАПЦканонічними єпископами, а також відмовилися приєднуватися до єдиної церкви, оскільки вважають, що автокефалія Україні не потрібна.Митрополит Симеон єдиний не поставив під цією постановою свій підпис, попри тиск, який, як вдалося з’ясувати, на нього чинили інші ієрархи. Сам митрополит своє рішення пояснив тим, що не згоден з розривом євхаристійного спілкування з Константинополем.Зазначимо, що у травні 1996 року Симеон (Володимир Іванович Шостацький) був призначений єпископом відновленої Володимир-Волинської єпархії. 4 травня 1996-го став єпископом Володимир-Волинським і Ковельським.Кандидатуру Симеона називали серед тих, хто може очолити Українську помісну автокефальну церкву. Зокрема таку думку висловлюв релігієзнавець, директор Центру релігійної безпекивиданню УНН.«Вінницький Симеон – він проукраїнський архієрей. Він не дуже відомий своїми заявами, але, разом з тим, дуже простий. Вірогідність того, що саме він може бути обраний, є, але невідомо, наскільки велика. Питання ще в тому, яку позицію займе Вселенська патріархія, тому що дуже багато буде вирішуватись саме на Фанарі», – зазначав експерт.

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