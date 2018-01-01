Що потрібно знати про призначення субсидій: поради волинянам





Про новинки в оформленні субсидій для волинян – у матеріалі Оксани Бубенщикової на шпальтах видання



Субсидію на загальних підставах можуть отримати ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) з вини роботодавця. В таких випадках людина, подаючи заяву з проханням нарахувати їй субсидію, має також представити в Департамент соцполітики відповідну довідку з Пенсійного фонду.



Право на допомогу від уряду відтепер отримали також родини, в яких опалювальна (бо раніше була загальна) площа помешкання не перевищує 120 кв. м для квартири і 200 кв. м – для індивідуального будинку.



Є хворі чи алко- та наркозалежні – ситуацію аналізуватиме комісія



Якщо у членів домогосподарства немає доходів і вони перебувають у складних життєвих обставинах (хвороба, наявність у складі домогосподарства алко- чи наркозалежного), то вони отримали право на призначення субсидії за рішенням комісії з питань призначення державних соціальних допомог.



Але для того повинні пред'явити: якщо, наприклад, онкохворі чи тубінфіковані, – довідку ЛКК (лікарсько-консультативної комісії); якщо є алко- чи наркозалежні, – то довідку від лікаря.



Великі зміни стосуються понаднормової площі, за опалення якої раніше людина не отримувала субсидії. Тепер і на понаднормову площу може призначатися субсидія (але не більше від 30% від норми) громадянам (непрацюючим і непрацездатним), які одержують пенсію не просто за віком чи за інвалідністю (як це було раніше), а й ті, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, хто досягнув пенсійного віку чи отримує пенсію за вислугою років, а також ті, хто одержує державну соціальну допомогу за інвалідністю з дитинства, або діти з інвалідністю.



Платиш лише за те, що використав



Також торкнулися зміни сплати обов'язкового відсотка платежу. Із 1 жовтня, якщо вартість фактично спожитої послуги менша від обсягу обов'язкового відсотка платежу, то субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги.



Наприклад: людина увесь місяць економила газ і використала блакитного палива менше, ніж на 200 гривень, а розмір обов'язкового відсотка платежу становив 200 гривень на місяць – раніше вона все одно платила 200 грн, тепер же – стільки, скільки «накрутила» газу.



До речі, з 1 листопада подорожчав газ. Це спровокує й підняття ціни на опалення та гарячу воду. Зі зростанням розміру «комуналки» кількість субсидіантів теж зросте. Тому ті, хто до подорожчання не отримував субсидії, але має невеликі доходи, може в листопаді повторно звернутися в Департамент соцполітики із заявою надати субсидію.



А ще на сайтах міських та обласних департаментів соціальної політики, а також на офіційному сайті міністерства є так званий калькулятор, що допоможе людям самостійно прорахувати, чи буде в них субсидія.



Відсутність роботи чи робота за кордоном – це не завжди втрата допомоги



Оскільки у селах та селищах міського типу знайти роботу складніше, ніж у місті, то для тамтешніх безробітних жителів ввели зміни щодо права отримання субсидії. Вона може бути надана навіть тоді, коли людина не сплачувала ЄСВ, – за рішенням комісії з питань призначення державних соціальних допомог після обстеження матеріально-побутових умов та складення відповідного акта соціальним інспектором.



Щодо безробітних у містах, то, якщо людина перебуває на обліку в центрі зайнятості, вона може претендувати на субсидію в разі сплати ЄСВ хоча б протягом двох місяців до звернення за субсидією (але тут теж рішення приймається відповідною комісією).



Втім, не варто такою підтримкою зловживати: ставати на облік лише для того, аби протягом опалювального сезону отримувати допомогу на сплату «комуналки». Бо, якщо безробітний тричі відмовляється від запропонованої йому вакансії, він знімається із обліку в ЦЗ та, відповідно, втрачає право на отримання субсидії.



Якщо хтось із домогосподарства працює за кордоном і щомісяця сплачує з-за кордону ЄСВ (це 22% від мінімальної зарплати в України, що зараз становить 819,06 грн), то його родина, пред'явивши підтверджувальні документи, теж має право на субсидію в Україні.



Спадщина та покупка на 50 тисяч і більше позбавляють субсидії



Але це стосується дороговартісної покупки, здійсненої одним платежем. Тобто, якщо впродовж шести місяців ви здійснили п'ять покупок по 10 тис. грн кожна, ви не будете автоматично позбавлені права на субсидію.



Виняток становлять комунальні та медичні послуги. Приміром, людина погашає велику суму комунального боргу або оплачує медичні послуги (операція, хіміотерапія тощо) – тоді навіть якщо вона разовим платежем здійснює проплату на 50 тис. грн. і більше, ці витрати не є підставою позбавити права на субсидію.



Зверніть також увагу, що житлова субсидія не призначається, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім зазначених вище) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень.



Щоб не стояти в черзі – заповнюйте документи через інтернет



Документи на призначення субсидії (а це заява і декларація про доходи всіх членів домогосподарства) можна подавати особисто в департамент соціальної політики, можна пересилати поштою, а також подавати через офіційний сайт Міністерства соціальної політики (але в цьому випадку необхідно на заяві ставити свій електронний підпис).



Субсидії, які були призначені на опалювальний сезон, діятимуть до 30 квітня 2019 року включно за умови, що у домогосподарстві не було ніяких змін у розмірах доходів та складі сім'ї.



В разі відмови у призначенні субсидії домогосподарство повідомляється поштою. У Департаменті соціальної політики Луцької міської ради з 8.30 до 17.30 (обідня перерва 13.00 – 13.45) діє «гаряча лінія» з питань призначення субсидій. 28-41-61, 28-41-80, 28-41-75 (крім суботи, неділі та державних вихідних).



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В таких випадках людина, подаючи заяву з проханням нарахувати їй субсидію, має також представити в Департамент соцполітики відповідну довідку з Пенсійного фонду.Право на допомогу від уряду відтепер отримали також родини, в яких опалювальна (бо раніше була загальна) площа помешкання не перевищує 120 кв. м для квартири і 200 кв. м – для індивідуального будинку.Якщо у членів домогосподарства немає доходів і вони перебувають у складних життєвих обставинах (хвороба, наявність у складі домогосподарства алко- чи наркозалежного), то вони отримали право на призначення субсидії за рішенням комісії з питань призначення державних соціальних допомог.Але для того повинні пред'явити: якщо, наприклад, онкохворі чи тубінфіковані, – довідку ЛКК (лікарсько-консультативної комісії); якщо є алко- чи наркозалежні, – то довідку від лікаря.Великі зміни стосуються понаднормової площі, за опалення якої раніше людина не отримувала субсидії. Тепер і на понаднормову площу може призначатися субсидія (але не більше від 30% від норми) громадянам (непрацюючим і непрацездатним), які одержують пенсію не просто за віком чи за інвалідністю (як це було раніше), а й ті, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, хто досягнув пенсійного віку чи отримує пенсію за вислугою років, а також ті, хто одержує державну соціальну допомогу за інвалідністю з дитинства, або діти з інвалідністю.Також торкнулися зміни сплати обов'язкового відсотка платежу. Із 1 жовтня, якщо вартість фактично спожитої послуги менша від обсягу обов'язкового відсотка платежу, то субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги.Наприклад: людина увесь місяць економила газ і використала блакитного палива менше, ніж на 200 гривень, а розмір обов'язкового відсотка платежу становив 200 гривень на місяць – раніше вона все одно платила 200 грн, тепер же – стільки, скільки «накрутила» газу.До речі, з 1 листопада подорожчав газ. Це спровокує й підняття ціни на опалення та гарячу воду. Зі зростанням розміру «комуналки» кількість субсидіантів теж зросте. Тому ті, хто до подорожчання не отримував субсидії, але має невеликі доходи, може в листопаді повторно звернутися в Департамент соцполітики із заявою надати субсидію.А ще на сайтах міських та обласних департаментів соціальної політики, а також на офіційному сайті міністерства є так званий калькулятор, що допоможе людям самостійно прорахувати, чи буде в них субсидія.Оскільки у селах та селищах міського типу знайти роботу складніше, ніж у місті, то для тамтешніх безробітних жителів ввели зміни щодо права отримання субсидії. Вона може бути надана навіть тоді, коли людина не сплачувала ЄСВ, – за рішенням комісії з питань призначення державних соціальних допомог після обстеження матеріально-побутових умов та складення відповідного акта соціальним інспектором.Щодо безробітних у містах, то, якщо людина перебуває на обліку в центрі зайнятості, вона може претендувати на субсидію в разі сплати ЄСВ хоча б протягом двох місяців до звернення за субсидією (але тут теж рішення приймається відповідною комісією).Втім, не варто такою підтримкою зловживати: ставати на облік лише для того, аби протягом опалювального сезону отримувати допомогу на сплату «комуналки». Бо, якщо безробітний тричі відмовляється від запропонованої йому вакансії, він знімається із обліку в ЦЗ та, відповідно, втрачає право на отримання субсидії.Якщо хтось із домогосподарства працює за кордоном і щомісяця сплачує з-за кордону ЄСВ (це 22% від мінімальної зарплати в України, що зараз становить 819,06 грн), то його родина, пред'явивши підтверджувальні документи, теж має право на субсидію в Україні.Але це стосується дороговартісної покупки, здійсненої одним платежем. Тобто, якщо впродовж шести місяців ви здійснили п'ять покупок по 10 тис. грн кожна, ви не будете автоматично позбавлені права на субсидію.Виняток становлять комунальні та медичні послуги. Приміром, людина погашає велику суму комунального боргу або оплачує медичні послуги (операція, хіміотерапія тощо) – тоді навіть якщо вона разовим платежем здійснює проплату на 50 тис. грн. і більше, ці витрати не є підставою позбавити права на субсидію.Зверніть також увагу, що житлова субсидія не призначається, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім зазначених вище) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень.Документи на призначення субсидії (а це заява і декларація про доходи всіх членів домогосподарства) можна подавати особисто в департамент соціальної політики, можна пересилати поштою, а також подавати через офіційний сайт Міністерства соціальної політики (але в цьому випадку необхідно на заяві ставити свій електронний підпис).Субсидії, які були призначені на опалювальний сезон, діятимуть до 30 квітня 2019 року включно за умови, що у домогосподарстві не було ніяких змін у розмірах доходів та складі сім'ї.В разі відмови у призначенні субсидії домогосподарство повідомляється поштою. У Департаменті соціальної політики Луцької міської ради з 8.30 до 17.30 (обідня перерва 13.00 – 13.45) діє «гаряча лінія» з питань призначення субсидій. 28-41-61, 28-41-80, 28-41-75 (крім суботи, неділі та державних вихідних).

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