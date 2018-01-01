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Зухвале пограбування: невідомий застрелив охоронця ювелірної крамниці

Зухвале пограбування: невідомий застрелив охоронця ювелірної крамниці
У Бахмуті на Донеччині під час пограбування ювелірної крамниці було вбито охоронця.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП Донеччини.

За інформацією правоохоронців, чоловік у масці вчинив збройний напад на ювелірний магазин у центрі міста. Застреливши працівника охорони, злочинець забрав ювелірні прикраси та втік.

Наразі поліція проводить операцію з розшуку підозрюваного у місті та в прилеглих районах.

На місце виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Зухвале пограбування: невідомий застрелив охоронця ювелірної крамниці

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Теги: пограбування
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