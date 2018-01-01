Зухвале пограбування: невідомий застрелив охоронця ювелірної крамниці





Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП Донеччини.



За інформацією правоохоронців, чоловік у масці вчинив збройний напад на ювелірний магазин у центрі міста. Застреливши працівника охорони, злочинець забрав ювелірні прикраси та втік.



Наразі поліція проводить операцію з розшуку підозрюваного у місті та в прилеглих районах.



На місце виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Донецькій області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бахмуті на Донеччині під час пограбування ювелірної крамниці було вбито охоронця.Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП Донеччини.За інформацією правоохоронців, чоловік у масці вчинив збройний напад на ювелірний магазин у центрі міста. Застреливши працівника охорони, злочинець забрав ювелірні прикраси та втік.Наразі поліція проводить операцію з розшуку підозрюваного у місті та в прилеглих районах.На місце виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

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