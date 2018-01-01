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Японець одружився з голограмою. ФОТО

Японець одружився з голограмою. ФОТО
У Японії чоловік одружився з з голограмною співачкою на ім'я Хацуне Міку.

Про це повідомляє Укрінформ.

«35-річний шкільний адміністратор з Японії одружився з голограмною поп-зіркою Хацуне Міку», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на формальній шлюбній церемонії у Токіо «нареченої» не було, адже вона вдома в «чоловіка», Акіхіто Кондо, у капсулі, яка коштує 2800 доларів США. Натомість, на святі вона була представлена плюшевою лялькою.

До речі, «наречений» виклав майже 18 тисяч доларів за організацію «весілля», на якому були присутні 40 гостей.

Голограма може комунікувати зі своїм «чоловіком». Наприклад, коли він телефоном передає їй, що йде додому, вона світиться зеленим. Віртуальна «дружина» також повідомляє чоловіку, коли час лягати спати.

За словами Акіхіто Кондо, він завжди був закоханий в Міку й ніколи не зраджував їй.

Японська віртуальна співачка Хацуне Міку створена компанією Crypton Future Media 2007 року. Вона є найвідомішим і найпопулярнішим вокалоїдом і стала поп-ідолом. Завдяки технології лазерної 3D-голографії вона дає і живі концерти.

Японець одружився з голограмою. ФОТО

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Теги: курйоз
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