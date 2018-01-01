Туманна Волинь на світлинах луцького фотографа

Луцький фотограф Олександр Харланов поділився неймовірними світлинами туману на Волині.Їх він опублікував на своїй сторінці у Facebook.«Трошки з запізненням, але ділюсь з вами фото зробленими в дуже гарний туманний день!Як казав один фотограф – це злочин в такий казково-туманний день залишати фотокамеру дома, от я і не втримався взяв камеру та й пропав на пару годин!!! Та й разом потестував новий бюджетний кітовий об'єктив fuji 15-45!» – йдеться у дописі.«Бажаю гарного перегляду!» – пише Олександр Харланов.