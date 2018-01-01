Туманна Волинь на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 08:35
Луцький фотограф Олександр Харланов поділився неймовірними світлинами туману на Волині.
Їх він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Трошки з запізненням, але ділюсь з вами фото зробленими в дуже гарний туманний день!
Як казав один фотограф – це злочин в такий казково-туманний день залишати фотокамеру дома, от я і не втримався взяв камеру та й пропав на пару годин!!! Та й разом потестував новий бюджетний кітовий об'єктив fuji 15-45!» – йдеться у дописі.
«Бажаю гарного перегляду!» – пише Олександр Харланов.
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Їх він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Трошки з запізненням, але ділюсь з вами фото зробленими в дуже гарний туманний день!
Як казав один фотограф – це злочин в такий казково-туманний день залишати фотокамеру дома, от я і не втримався взяв камеру та й пропав на пару годин!!! Та й разом потестував новий бюджетний кітовий об'єктив fuji 15-45!» – йдеться у дописі.
«Бажаю гарного перегляду!» – пише Олександр Харланов.
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