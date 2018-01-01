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Туманна Волинь на світлинах луцького фотографа

Туманна Волинь на світлинах луцького фотографа
Луцький фотограф Олександр Харланов поділився неймовірними світлинами туману на Волині.

Їх він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Трошки з запізненням, але ділюсь з вами фото зробленими в дуже гарний туманний день!

Як казав один фотограф – це злочин в такий казково-туманний день залишати фотокамеру дома, от я і не втримався взяв камеру та й пропав на пару годин!!! Та й разом потестував новий бюджетний кітовий об'єктив fuji 15-45!» – йдеться у дописі.

«Бажаю гарного перегляду!» – пише Олександр Харланов.
Туманна Волинь на світлинах луцького фотографа
Туманна Волинь на світлинах луцького фотографа
Туманна Волинь на світлинах луцького фотографа
Туманна Волинь на світлинах луцького фотографа
Туманна Волинь на світлинах луцького фотографа
Туманна Волинь на світлинах луцького фотографа
Туманна Волинь на світлинах луцького фотографа
Туманна Волинь на світлинах луцького фотографа


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Теги: фото, Луцьк, Волинь, Харланов
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