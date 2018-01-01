Лучанка-«ворожка» виманила у жінок грошей та цінностей на 230 тисяч гривень





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 5 листопада, – пишуть



Як вдалося встановити під час судового засідання, обвинувачена лучанка, яка раніше була судимою на 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком три роки, з липня до грудня 2016 року 18 разів надурила одну потерпілу. Зокрема, жінка повідомляла їй неправдиву інформацію щодо ворожіння на грошах, виробах із золота та інших особистих речах.



Увійшовши в довіру до потерпілої, шахрайка наголошувала на необхідності передачі їй цінних речей. А тому змушувала віддати їй речі, які нібито до потерпілої потрапили, будучи відібраними шахрайством. Таким чином, вона завдала потерпілій збитків на суму 178 тисяч 839 гривень. Серед виманених речей були ювелірні прикраси, гроші та електроніка.



Окрім того, обвинувачена обманула ще одну жінку на 51 тисячу 960 гривень, також повідомивши неправдиву інформацію щодо ворожіння.



Допитана у судовому засіданні шахрайка свою визнала повністю, щиро розкаялася та просила суд суворо її не карати. Одна з потерпілих також просила суд суворо не карати обвинувачену. Вибираючи вид покарання, суд зважав на те, що в жінки на утриманні перебуває двоє малолітніх дітей.



Отож, суд визнав її винною та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки, проте на підставі ст.1 п. «в» ЗУ «Про амністію у 2016 році» від 22.12.2016 року суд повністю звільнив її від призначеного покарання.



До того ж, суд задовольнив цивільний позов однієї з потерпілих на 178 тисяч 839 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ворожка з Луцька обдурила двох жінок на загальну суму 230 тисяч 799 гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 5 листопада, – пишуть Волинські Новини Як вдалося встановити під час судового засідання, обвинувачена лучанка, яка раніше була судимою на 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком три роки, з липня до грудня 2016 року 18 разів надурила одну потерпілу. Зокрема, жінка повідомляла їй неправдиву інформацію щодо ворожіння на грошах, виробах із золота та інших особистих речах.Увійшовши в довіру до потерпілої, шахрайка наголошувала на необхідності передачі їй цінних речей. А тому змушувала віддати їй речі, які нібито до потерпілої потрапили, будучи відібраними шахрайством. Таким чином, вона завдала потерпілій збитків на суму 178 тисяч 839 гривень. Серед виманених речей були ювелірні прикраси, гроші та електроніка.Окрім того, обвинувачена обманула ще одну жінку на 51 тисячу 960 гривень, також повідомивши неправдиву інформацію щодо ворожіння.Допитана у судовому засіданні шахрайка свою визнала повністю, щиро розкаялася та просила суд суворо її не карати. Одна з потерпілих також просила суд суворо не карати обвинувачену. Вибираючи вид покарання, суд зважав на те, що в жінки на утриманні перебуває двоє малолітніх дітей.Отож, суд визнав її винною та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки, проте на підставі ст.1 п. «в» ЗУ «Про амністію у 2016 році» від 22.12.2016 року суд повністю звільнив її від призначеного покарання.До того ж, суд задовольнив цивільний позов однієї з потерпілих на 178 тисяч 839 гривень.

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