Курс валют у Луцьку на 14 листопада
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.808, а продаж - 28.073.
Євро при купівлі становить - 31.216, при продажу - 31.726.
Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.427.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.003, продаж - 7.483.
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Євро при купівлі становить - 31.216, при продажу - 31.726.
Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.427.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.003, продаж - 7.483.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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