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У чергах на кордоні з Польщею – 240 автівок

У чергах на кордоні з Польщею – 240 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 14 листопада стоять 240 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” –30, “Рава-Руська” –0, “Грушів” –50, “Смільниця” – 20, “Шегині” – 120, “Краковець” – 0.

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Теги: черги, кордон, Польща
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