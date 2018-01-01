У Ковелі на вокзалі затримали п'яних і агресивних чоловіків

У Ковелі патрульні затримали нетверезих й агресивних чоловіків на залізничному вокзалі.Про це інформує Патрульна поліція Волинської області.Зазначається, що на території з вокзалу часто розпивають алкоголь або сплять особи в стані сп’яніння, які поводяться агресивно і можуть нести загрози чинити крадіжки.Тож інспектори реагують на всі виклики зі служби 102, пов’язані з такими особами, а також самі систематично перевіряють приміщення залізничного вокзалу в Ковелі.Усіх осіб затримують, освідують та оформляють на них відповідні адміністративні матеріали за порушення.