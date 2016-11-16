Волинянин облаяв дружину та грозився її вбити
Сьогодні, 10:14
У Ковелі затримали чоловіка, який чинив насильство щодо дружини.
Так, 13 листопада, близько 20 години, патрульні отримали виклик про домашнє насильство у вулиці Винниченка, - інформує патрульна поліція Волині.
Тут 51-річний чоловік ображав свою дружину, вживав нецензурні вислови, погрожував їй фізичною розправою.
Його патрульні затримали, доставили до міськвідділку та оформили протокол за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства).
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Так, 13 листопада, близько 20 години, патрульні отримали виклик про домашнє насильство у вулиці Винниченка, - інформує патрульна поліція Волині.
Тут 51-річний чоловік ображав свою дружину, вживав нецензурні вислови, погрожував їй фізичною розправою.
Його патрульні затримали, доставили до міськвідділку та оформили протокол за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства).
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