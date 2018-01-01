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У селищі на Волині хочуть заборонити підліткам гуляти вночі

У селищі на Волині хочуть заборонити підліткам гуляти вночі
У селищі Любешів планують заборонити підліткам до 16 років гуляти та відвідувати заклади громадського харчування з 22:00 до 06:00.

Про це йдеться у відповідному проекті рішення.

У документі зазначили, що підліткам можна буде перебувати у закладах дозвілля, громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях у вечірній та нічний час лише з батьками або особами, що їх замінюють.

Також хочуть зобов'язати керівників, власників, орендарів об'єктів торгівлі та закладів в яких провадиться діяльність у сфері розваг (магазинів, кафе, барів, літніх майданчиків, інтернет-клубів) та інших закладів громадського харчування не продавати дітям віком до 16 років алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів та вин.

У випадку, якщо дитину до 16 років виявлять у такому закладі у зазначений час, власники мають негайно повідомляти Любешівське ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області.

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Теги: підліток, Любешів, Волинь, заборона, проект рішення
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