У селищі на Волині хочуть заборонити підліткам гуляти вночі
Сьогодні, 10:19
У селищі Любешів планують заборонити підліткам до 16 років гуляти та відвідувати заклади громадського харчування з 22:00 до 06:00.
Про це йдеться у відповідному проекті рішення.
У документі зазначили, що підліткам можна буде перебувати у закладах дозвілля, громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях у вечірній та нічний час лише з батьками або особами, що їх замінюють.
Також хочуть зобов'язати керівників, власників, орендарів об'єктів торгівлі та закладів в яких провадиться діяльність у сфері розваг (магазинів, кафе, барів, літніх майданчиків, інтернет-клубів) та інших закладів громадського харчування не продавати дітям віком до 16 років алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів та вин.
У випадку, якщо дитину до 16 років виявлять у такому закладі у зазначений час, власники мають негайно повідомляти Любешівське ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області.
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Про це йдеться у відповідному проекті рішення.
У документі зазначили, що підліткам можна буде перебувати у закладах дозвілля, громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях у вечірній та нічний час лише з батьками або особами, що їх замінюють.
Також хочуть зобов'язати керівників, власників, орендарів об'єктів торгівлі та закладів в яких провадиться діяльність у сфері розваг (магазинів, кафе, барів, літніх майданчиків, інтернет-клубів) та інших закладів громадського харчування не продавати дітям віком до 16 років алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів та вин.
У випадку, якщо дитину до 16 років виявлять у такому закладі у зазначений час, власники мають негайно повідомляти Любешівське ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області.
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Коментарі 1
Правильне рішення !
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