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На Рівненщині в пожежі загинули пенсіонерка і чоловік

На Рівненщині в пожежі загинули пенсіонерка і чоловік
У Дубні під час пожежі загинули 96-річна жінка та її 56-річний племінник.

Про це пише Рівне вечірнє.

Сусіди кажуть, що люди опалювали хату "буржуйкою".

"Загорілося під час підкидання дров. Чоловік ніби часто заглядав у чарку. Очевидь бабуся зачула дим та пішла шукати племінника. Майже разом їх і знайшли, але вже без ознак життя. Пожежників викликала сестра покійного, яка прийшла навідати стареньку. Сусіди намагались зайти у хату, але висока температура не дозволила цього зробити. Пожежники приїхали миттєво, але врятувати людей не вдалося як і майже все майно. Сильний вітер розносив дим та полум`я дуже стрімко. На щастя більше ніхто не постраждав, хоча пожежа сталася в одній із половин великої будівлі та й сусідські господи за забором. Щирі співчуття рідним загиблих, а сусідам якнайшвидше оговтатись від шоку, - повідомила Ольга Кузнецова, редакторка тижневика "Наше Джеркало".

Рятувальники повідомили, що через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу загасили через понад дві години. Вогнем знищено одяг, речі домашнього вжитку, меблі та килимове покриття. На місці пожежі знайшли мертвими 56-річного чоловіка та 96-річну жінку.

На Рівненщині в пожежі загинули пенсіонерка і чоловік
На Рівненщині в пожежі загинули пенсіонерка і чоловік
На Рівненщині в пожежі загинули пенсіонерка і чоловік
На Рівненщині в пожежі загинули пенсіонерка і чоловік
На Рівненщині в пожежі загинули пенсіонерка і чоловік
На Рівненщині в пожежі загинули пенсіонерка і чоловік
На Рівненщині в пожежі загинули пенсіонерка і чоловік

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Теги: пожежа, Рівненщина
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