На Волині авто збило велосипедиста: подробиці
Сьогодні, 10:56
У Горохові на вулиці Шевченка ВАЗ-2107 збив велосипедиста.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинської області.
Нагадаємо, ДТП трапилася 13 листопада.
За кермом легковика перебував 78-річний житель райцентру. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, у результаті чого збив велосипедиста, 76-річного місцевого жителя.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.
Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.
Триває перевірка.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинської області.
Нагадаємо, ДТП трапилася 13 листопада.
За кермом легковика перебував 78-річний житель райцентру. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, у результаті чого збив велосипедиста, 76-річного місцевого жителя.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.
Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.
Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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