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На Волині авто збило велосипедиста: подробиці

На Волині авто збило велосипедиста: подробиці
У Горохові на вулиці Шевченка ВАЗ-2107 збив велосипедиста.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинської області.

Нагадаємо, ДТП трапилася 13 листопада.

За кермом легковика перебував 78-річний житель райцентру. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, у результаті чого збив велосипедиста, 76-річного місцевого жителя.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.

Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Триває перевірка.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Горохів
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