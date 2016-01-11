Київ засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 10:58
У Києві в середу, 14 листопада, випав перший сніг.
Згідно із прогнозами синоптиків, він йтиме до ранку 15 листопада, що може створити ускладнення дорожнього руху й ожеледицю, - пише Обозреватель.
Фотографіями перших зимових опадів кияни активно почали ділитися у соціальних мережах. Станом на 9:30, у деяких районах столиці сніг тільки почав йти, а в деяких — уже встиг укрити землю.
у декількох областях України 14 листопада очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Найсильніше погіршення погоди буде у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях, а також на західній частині Черкаської області, де метеорологи прогнозують сильні опади та налипання мокрого снігу.
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Згідно із прогнозами синоптиків, він йтиме до ранку 15 листопада, що може створити ускладнення дорожнього руху й ожеледицю, - пише Обозреватель.
Фотографіями перших зимових опадів кияни активно почали ділитися у соціальних мережах. Станом на 9:30, у деяких районах столиці сніг тільки почав йти, а в деяких — уже встиг укрити землю.
у декількох областях України 14 листопада очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Найсильніше погіршення погоди буде у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях, а також на західній частині Черкаської області, де метеорологи прогнозують сильні опади та налипання мокрого снігу.
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