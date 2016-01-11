Київ засипало снігом. ФОТО





Згідно із прогнозами синоптиків, він йтиме до ранку 15 листопада, що може створити ускладнення дорожнього руху й ожеледицю, - пише



Фотографіями перших зимових опадів кияни активно почали ділитися у соціальних мережах. Станом на 9:30, у деяких районах столиці сніг тільки почав йти, а в деяких — уже встиг укрити землю.



у декількох областях України 14 листопада очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Найсильніше погіршення погоди буде у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях, а також на західній частині Черкаської області, де метеорологи прогнозують сильні опади та налипання мокрого снігу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в середу, 14 листопада, випав перший сніг.Згідно із прогнозами синоптиків, він йтиме до ранку 15 листопада, що може створити ускладнення дорожнього руху й ожеледицю, - пише Обозреватель Фотографіями перших зимових опадів кияни активно почали ділитися у соціальних мережах. Станом на 9:30, у деяких районах столиці сніг тільки почав йти, а в деяких — уже встиг укрити землю.у декількох областях України 14 листопада очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Найсильніше погіршення погоди буде у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях, а також на західній частині Черкаської області, де метеорологи прогнозують сильні опади та налипання мокрого снігу.

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