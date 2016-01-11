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Київ засипало снігом. ФОТО

Київ засипало снігом. ФОТО
У Києві в середу, 14 листопада, випав перший сніг.

Згідно із прогнозами синоптиків, він йтиме до ранку 15 листопада, що може створити ускладнення дорожнього руху й ожеледицю, - пише Обозреватель.

Фотографіями перших зимових опадів кияни активно почали ділитися у соціальних мережах. Станом на 9:30, у деяких районах столиці сніг тільки почав йти, а в деяких — уже встиг укрити землю.

у декількох областях України 14 листопада очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Найсильніше погіршення погоди буде у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях, а також на західній частині Черкаської області, де метеорологи прогнозують сильні опади та налипання мокрого снігу.

Київ засипало снігом. ФОТО
Київ засипало снігом. ФОТО
Київ засипало снігом. ФОТО
Київ засипало снігом. ФОТО
Київ засипало снігом. ФОТО
Київ засипало снігом. ФОТО
Київ засипало снігом. ФОТО
Київ засипало снігом. ФОТО
Київ засипало снігом. ФОТО
Київ засипало снігом. ФОТО


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Теги: Київ, сніг
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