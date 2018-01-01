Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 листопада





Володимир-Волинський район



1. 10:00-17:00

Школа №5, котельня

м.Вол.-Вол.: вул. Луцька 154, 156, 158, Ольжича 2



Горохівський район



1.с. Вільхівка

09:00-17:00

Горохівський районний відділ освіти Кухня,

Горохівський районний відділ освіти Школа,

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,

Вільхівська сільська рада Клуб,

Церква, Дім молитви,

Вільхівська сільська рада Адмінбудинок,

ПАТ"Укртелеком" АТС,

ПОСП "Україна" Контора,

ФОП Войтович Є.Ф магазин Лариса,

ПОСП "Україна" Башня,

ФОП Мулько А.А. Магазин пром.прод.товарів,

ФОП Федонюк П.П. Магазин с. Вільхівка:

вул. Шкільна

вул. Зелена,

вул. Східна





Іваничівський район



1. ПЛ-0,4 Л-3,Л-4 від КТП-192 для заміни опор 9:00-17:00 с.Соснина частково

2. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-122 для капітального ремонту ПЛ 10:00-17:00 с.Топилище частково

3. КТП-61 для ремонту обладнання КТП-61 10:00-17:00 с.Радовичі частково вул.Молодіжна, Набережна, Шкільна



Камінь-Каширський район



1. 09:40 – 17:00

с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.

с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.



Ковельський район



1.9:00-17:00

Дубівське СТ,

Райкультвідділ Ков. РДА,

ПАТ "Волиньгаз" СКЗ,

Ковельське Райво школа с. Колодниця,

Ковельське МТМО ФАП с. Колодниця.



Локачинський район



1. ПЛ-10кВ Л-23-02 від ЗТП-232 11:00 – 15:00 Магазин ПП Торчинюк І.А., сільська рада с.Конюхи, АТС Укртелеком, водобашня с.Конюхи с.Конюхи, с.Защитів повністю

2. КТП-135 ПЛ-0,4кВ 9:00 – 17:00 с.Семереньки вул.Миру, вул.Центральна, вул. 1 Травня



місто Луцьк



1. ТП-58

I СШ-0.4кВ

Кап ремонт 09:00-13:00 Банк Форум

Гастроном

Магазин

Школа права

Будова спортзалу

Меркурій

Стоматологічний кабінет

ТзОВ Кажан люкс

Кіоск Волиньхліб

Офіс ПП Кушнір Вул. Генерала Шухевича, 1-3, 2

Пр. Грушевського, 4-12

Пр. Перемоги, 1-5



Любомльський та Шацький райони



1. Л 26-01 оп 159-160 10:00 – 17:00 магазин с.Пульмо

2. КТП-447 Л-2 КТП-270 Л-1 10:00 – 18:00 магазин с.Пульмо вул. Незалежності



Маневицький район



1. 10:00-17:00

КТП-77, с. Лісове - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.

КТП-101 - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).

КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Київстар".

КТП-10.

КТП-78 – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Церква ХВЕ

м.Нововолинськ

вул.Репіна

вул.Яворницького

вул.Галицька

вул.1-е грудня

вул.Луцька

вл.Липинського, 1-5а, 2-12

вул.Нахімова, 1

2. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.В.Стуса, 20-38, 33-51

вул.Кримського, 33-55, 48-74

вул.Соборна, 63



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..

3. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

4. Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)



5. 9:00-17:00

с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.

6.9:00-17:00

с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

7. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-355 9:00-17:00 с.Ясенівка клуб с.Ясенівка вул. Новосадів, Поштова, Медова, Радянська.



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с Сукачі вул: Б. Хмельницького

2.10:00-17:00

с Мизово вул: Б. Хмельницького, Незалежності



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

ЩТП-247 09:00-15:30 с.м.т.Луків

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-233 09:00-15:30 ФГ «Аміла»- ферма, с.Тагачин





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 15 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 10:00-17:00Школа №5, котельням.Вол.-Вол.: вул. Луцька 154, 156, 158, Ольжича 21.с. Вільхівка09:00-17:00Горохівський районний відділ освіти Кухня,Горохівський районний відділ освіти Школа,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,Вільхівська сільська рада Клуб,Церква, Дім молитви,Вільхівська сільська рада Адмінбудинок,ПАТ"Укртелеком" АТС,ПОСП "Україна" Контора,ФОП Войтович Є.Ф магазин Лариса,ПОСП "Україна" Башня,ФОП Мулько А.А. Магазин пром.прод.товарів,ФОП Федонюк П.П. Магазин с. Вільхівка:вул. Шкільнавул. Зелена,вул. Східна1. ПЛ-0,4 Л-3,Л-4 від КТП-192 для заміни опор 9:00-17:00 с.Соснина частково2. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-122 для капітального ремонту ПЛ 10:00-17:00 с.Топилище частково3. КТП-61 для ремонту обладнання КТП-61 10:00-17:00 с.Радовичі частково вул.Молодіжна, Набережна, Шкільна1. 09:40 – 17:00с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1.9:00-17:00Дубівське СТ,Райкультвідділ Ков. РДА,ПАТ "Волиньгаз" СКЗ,Ковельське Райво школа с. Колодниця,Ковельське МТМО ФАП с. Колодниця.1. ПЛ-10кВ Л-23-02 від ЗТП-232 11:00 – 15:00 Магазин ПП Торчинюк І.А., сільська рада с.Конюхи, АТС Укртелеком, водобашня с.Конюхи с.Конюхи, с.Защитів повністю2. КТП-135 ПЛ-0,4кВ 9:00 – 17:00 с.Семереньки вул.Миру, вул.Центральна, вул. 1 Травня1. ТП-58I СШ-0.4кВКап ремонт 09:00-13:00 Банк ФорумГастрономМагазинШкола праваБудова спортзалуМеркурійСтоматологічний кабінетТзОВ Кажан люксКіоск ВолиньхлібОфіс ПП Кушнір Вул. Генерала Шухевича, 1-3, 2Пр. Грушевського, 4-12Пр. Перемоги, 1-51. Л 26-01 оп 159-160 10:00 – 17:00 магазин с.Пульмо2. КТП-447 Л-2 КТП-270 Л-1 10:00 – 18:00 магазин с.Пульмо вул. Незалежності1. 10:00-17:00КТП-77, с. Лісове - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.КТП-101 - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Київстар".КТП-10.КТП-78 – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".1. 09:00-17:00Церква ХВЕм.Нововолинськвул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькавул.1-е груднявул.Луцькавл.Липинського, 1-5а, 2-12вул.Нахімова, 12. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.В.Стуса, 20-38, 33-51вул.Кримського, 33-55, 48-74вул.Соборна, 631. 9:00-17:00м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..3. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..4. Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)5. 9:00-17:00с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.6.9:00-17:00с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).7. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-355 9:00-17:00 с.Ясенівка клуб с.Ясенівка вул. Новосадів, Поштова, Медова, Радянська.1. 10:00-17:00с Сукачі вул: Б. Хмельницького2.10:00-17:00с Мизово вул: Б. Хмельницького, Незалежності1. ПЛ-0,4 кВЩТП-247 09:00-15:30 с.м.т.Луків2. ПЛ-0,4 кВКТП-233 09:00-15:30 ФГ «Аміла»- ферма, с.Тагачин

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