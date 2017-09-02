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Волинянці, яка п'ятий рік бореться з раком, терміново потрібна допомога

Волинянці, яка п'ятий рік бореться з раком, терміново потрібна допомога
Волинянка Ліна Савченко з 2014 року бореться з страшною хворобою - раком грудей 4 стадії.

За цей час вона пройшла 23 хіміотерапії, 3 радіології, гормонотерапію та перенесла дві складні операції.

І коли здавалося, що вона подолала проблему, стався рецидив, який вразив кістки, легені та печінку. Війна з раком триває вже 5-й рік з різною динамікою.

Для того, щоб ця жінка жила, необхідно зібрати 1 000 000 гривень.

За ці кошти зможуть придбати спеціалізоване лікування та підтримати життєдіяльність Ліни Савченко.

"Родина Савченків з усіх сил старається і працює над тим, щоб забезпечити постійне лікування, проте ресурси і можливості практично вичерпані. Чоловік Ліночки, Савченко Коля, вже понад 8 місяців на заробітках за кордоном для того, щоб кожного дня надавати шанс їй прокинутись і ЖИТИ. Він всіма силами намагається заробити кошти для дороговартісного лікування і вирвати з лап недуги свою кохану дружину. Найважче для Колі - бути далеко у надважкі моменти, коли відбуваються кризи та загострення в Ліни, і вона потребує його підтримки", - повідомили знайомі родини.

Номер картки Приватбанку:
5168 7426 0722 8545
САВЧЕНКО ЛІНА ЯРОСЛАВІВНА
Код ЄДРПОУ одержувача 14360570

Волинянці, яка п'ятий рік бореться з раком, терміново потрібна допомога
Волинянці, яка п'ятий рік бореться з раком, терміново потрібна допомога
Волинянці, яка п'ятий рік бореться з раком, терміново потрібна допомога
Волинянці, яка п'ятий рік бореться з раком, терміново потрібна допомога
Волинянці, яка п'ятий рік бореться з раком, терміново потрібна допомога
Волинянці, яка п'ятий рік бореться з раком, терміново потрібна допомога

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Теги: допомога, гроші, фінанси, благодійність
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