Волинянці, яка п'ятий рік бореться з раком, терміново потрібна допомога

Волинянказ 2014 року бореться з страшною хворобою - раком грудей 4 стадії.За цей час вона пройшла 23 хіміотерапії, 3 радіології, гормонотерапію та перенесла дві складні операції.І коли здавалося, що вона подолала проблему, стався рецидив, який вразив кістки, легені та печінку. Війна з раком триває вже 5-й рік з різною динамікою.Для того, щоб ця жінка жила, необхідно зібрати 1 000 000 гривень.За ці кошти зможуть придбати спеціалізоване лікування та підтримати життєдіяльність Ліни Савченко."Родина Савченків з усіх сил старається і працює над тим, щоб забезпечити постійне лікування, проте ресурси і можливості практично вичерпані. Чоловік Ліночки, Савченко Коля, вже понад 8 місяців на заробітках за кордоном для того, щоб кожного дня надавати шанс їй прокинутись і ЖИТИ. Він всіма силами намагається заробити кошти для дороговартісного лікування і вирвати з лап недуги свою кохану дружину. Найважче для Колі - бути далеко у надважкі моменти, коли відбуваються кризи та загострення в Ліни, і вона потребує його підтримки", - повідомили знайомі родини.