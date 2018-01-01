Дива трапляються: Михаїл та медики врятували старенького переселенця від сліпоти

Михаїл допоміг зробити у Луцьку переселенцю зі Сходу операцію.



Історія, що трапилася на Волині із жителем Луганської області Олександром Бєлих, змусила його поглянути на світ по-новому. Причому «поглянути по-новому» треба сприймати буквально — 74-літнього пенсіонера прооперували з приводу катаракти, - пише



Хтось скаже: «Ну і що тут такого? Кришталик зараз міняють багатьом». Усе правильно. Тільки якщо ви не біженець зі Сходу, не живете в будинку престарілих за півтори тисячі кілометрів від рідного дому і не отримуєте на руки 25 відсотків від пенсії, а на лікування потрібно 11 тисяч.



Олександр Сергійович у 2014-му поїхав із Алчевська в санаторій до Києва і додому більше не повернувся. Поки пенсіонер лікувався, на Сході почалася війна.



Разом з іншими його привезли на розподільчий пункт, де можна було вибрати місце проживання в Західній Україні. Чоловік зупинився в будинку престарілих у Луцьку і живе в ньому вже чотири роки.



Коли зір почав падати, у нього не було за душею ні копійки. Від пенсії колишнього сталевара тепер залишався мізер — кілька сотень гривень щомісяця. У благодійному фонді, куди звернувся по допомогу, обіцяли дати… 500 гривень. Однак нещодавно Олександр Сергійович прийшов щасливий: «Мені зробили операцію».



Лікарі офтальмологічного центру Волинської обласної клінічної лікарні та керівництво цього медзакладу ввійшли в становище і прооперували коштом лікарні. А за кришталик — він найдорожчий — заплатив владика Михаїл, митрополит Волинський і Луцький УПЦ КП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Владикадопоміг зробити у Луцьку переселенцю зі Сходу операцію.Історія, що трапилася на Волині із жителем Луганської області, змусила його поглянути на світ по-новому. Причому «поглянути по-новому» треба сприймати буквально — 74-літнього пенсіонера прооперували з приводу катаракти, - пише Волинь-нова Хтось скаже: «Ну і що тут такого? Кришталик зараз міняють багатьом». Усе правильно. Тільки якщо ви не біженець зі Сходу, не живете в будинку престарілих за півтори тисячі кілометрів від рідного дому і не отримуєте на руки 25 відсотків від пенсії, а на лікування потрібно 11 тисяч.Олександр Сергійович у 2014-му поїхав із Алчевська в санаторій до Києва і додому більше не повернувся. Поки пенсіонер лікувався, на Сході почалася війна.Разом з іншими його привезли на розподільчий пункт, де можна було вибрати місце проживання в Західній Україні. Чоловік зупинився в будинку престарілих у Луцьку і живе в ньому вже чотири роки.Коли зір почав падати, у нього не було за душею ні копійки. Від пенсії колишнього сталевара тепер залишався мізер — кілька сотень гривень щомісяця. У благодійному фонді, куди звернувся по допомогу, обіцяли дати… 500 гривень. Однак нещодавно Олександр Сергійович прийшов щасливий: «Мені зробили операцію».Лікарі офтальмологічного центру Волинської обласної клінічної лікарні та керівництво цього медзакладу ввійшли в становище і прооперували коштом лікарні. А за кришталик — він найдорожчий — заплатив владика Михаїл, митрополит Волинський і Луцький УПЦ КП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію