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Дива трапляються: Михаїл та медики врятували старенького переселенця від сліпоти

Дива трапляються: Михаїл та медики врятували старенького переселенця від сліпоти
Владика Михаїл допоміг зробити у Луцьку переселенцю зі Сходу операцію.

Історія, що трапилася на Волині із жителем Луганської області Олександром Бєлих, змусила його поглянути на світ по-новому. Причому «поглянути по-новому» треба сприймати буквально — 74-літнього пенсіонера прооперували з приводу катаракти, - пише Волинь-нова.

Хтось скаже: «Ну і що тут такого? Кришталик зараз міняють багатьом». Усе правильно. Тільки якщо ви не біженець зі Сходу, не живете в будинку престарілих за півтори тисячі кілометрів від рідного дому і не отримуєте на руки 25 відсотків від пенсії, а на лікування потрібно 11 тисяч.

Олександр Сергійович у 2014-му поїхав із Алчевська в санаторій до Києва і додому більше не повернувся. Поки пенсіонер лікувався, на Сході почалася війна.

Разом з іншими його привезли на розподільчий пункт, де можна було вибрати місце проживання в Західній Україні. Чоловік зупинився в будинку престарілих у Луцьку і живе в ньому вже чотири роки.

Коли зір почав падати, у нього не було за душею ні копійки. Від пенсії колишнього сталевара тепер залишався мізер — кілька сотень гривень щомісяця. У благодійному фонді, куди звернувся по допомогу, обіцяли дати… 500 гривень. Однак нещодавно Олександр Сергійович прийшов щасливий: «Мені зробили операцію».

Лікарі офтальмологічного центру Волинської обласної клінічної лікарні та керівництво цього медзакладу ввійшли в становище і прооперували коштом лікарні. А за кришталик — він найдорожчий — заплатив владика Михаїл, митрополит Волинський і Луцький УПЦ КП.

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Теги: порятунок, церква, медики
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