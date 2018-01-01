У селі на Волині люди погрожують перекрити шлях через жахливу дорогу. ВІДЕО





Шлях сполучає два райцентри та виходить на міжнародну трасу, та на 10 кілометрах вже немає живого місця – там лише глибокі вибоїни, - йдеться у сюжеті



Водії б’ють машини, рвуть колеса – автобуси там ледве повзуть. Зате сотні великогабаритних вантажівок зі щебенем тільки цією дорогою і їздять, чим добивають її остаточно. А от у чиновників та дорожників на все одна відповідь – грошей немає. Тому місцеві вже готові вдатися до радикальних дій.



Через луснуті колеса на такій дорозі тут щотижня хтось опиняється у кюветі, кажуть місцеві. І вибоїни навіть узбіччям важко оминути. Бо через наплив транспорту і вони зруйновані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перекрити в’їзд до свого села погрожують жителі Пнівного на Волині.Шлях сполучає два райцентри та виходить на міжнародну трасу, та на 10 кілометрах вже немає живого місця – там лише глибокі вибоїни, - йдеться у сюжеті Фактів Водії б’ють машини, рвуть колеса – автобуси там ледве повзуть. Зате сотні великогабаритних вантажівок зі щебенем тільки цією дорогою і їздять, чим добивають її остаточно. А от у чиновників та дорожників на все одна відповідь – грошей немає. Тому місцеві вже готові вдатися до радикальних дій.Через луснуті колеса на такій дорозі тут щотижня хтось опиняється у кюветі, кажуть місцеві. І вибоїни навіть узбіччям важко оминути. Бо через наплив транспорту і вони зруйновані.

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