У селі на Волині люди погрожують перекрити шлях через жахливу дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
Перекрити в’їзд до свого села погрожують жителі Пнівного на Волині.
Шлях сполучає два райцентри та виходить на міжнародну трасу, та на 10 кілометрах вже немає живого місця – там лише глибокі вибоїни, - йдеться у сюжеті Фактів.
Водії б’ють машини, рвуть колеса – автобуси там ледве повзуть. Зате сотні великогабаритних вантажівок зі щебенем тільки цією дорогою і їздять, чим добивають її остаточно. А от у чиновників та дорожників на все одна відповідь – грошей немає. Тому місцеві вже готові вдатися до радикальних дій.
Через луснуті колеса на такій дорозі тут щотижня хтось опиняється у кюветі, кажуть місцеві. І вибоїни навіть узбіччям важко оминути. Бо через наплив транспорту і вони зруйновані.
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Шлях сполучає два райцентри та виходить на міжнародну трасу, та на 10 кілометрах вже немає живого місця – там лише глибокі вибоїни, - йдеться у сюжеті Фактів.
Водії б’ють машини, рвуть колеса – автобуси там ледве повзуть. Зате сотні великогабаритних вантажівок зі щебенем тільки цією дорогою і їздять, чим добивають її остаточно. А от у чиновників та дорожників на все одна відповідь – грошей немає. Тому місцеві вже готові вдатися до радикальних дій.
Через луснуті колеса на такій дорозі тут щотижня хтось опиняється у кюветі, кажуть місцеві. І вибоїни навіть узбіччям важко оминути. Бо через наплив транспорту і вони зруйновані.
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