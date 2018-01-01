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У селі на Волині люди погрожують перекрити шлях через жахливу дорогу. ВІДЕО

У селі на Волині люди погрожують перекрити шлях через жахливу дорогу. ВІДЕО
Перекрити в’їзд до свого села погрожують жителі Пнівного на Волині.

Шлях сполучає два райцентри та виходить на міжнародну трасу, та на 10 кілометрах вже немає живого місця – там лише глибокі вибоїни, - йдеться у сюжеті Фактів.

Водії б’ють машини, рвуть колеса – автобуси там ледве повзуть. Зате сотні великогабаритних вантажівок зі щебенем тільки цією дорогою і їздять, чим добивають її остаточно. А от у чиновників та дорожників на все одна відповідь – грошей немає. Тому місцеві вже готові вдатися до радикальних дій.

Через луснуті колеса на такій дорозі тут щотижня хтось опиняється у кюветі, кажуть місцеві. І вибоїни навіть узбіччям важко оминути. Бо через наплив транспорту і вони зруйновані.


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Теги: дорога, ремонт, водії, Волинь
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