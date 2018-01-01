На Київщині підлітки до смерті побили безхатченка
Сьогодні, 14:07
На Київщині поліція затримала підлітків, які на смерть забили 49-річного безпритульного.
Тіло знайшли випадкові свідки в лісосмузі на березі місцевого озера, що неподалік гаражного кооперативу, розташованого у місті Ірпінь, - інформує поліція Київської області.
Під час проведення розшукових дій слідство встановило, що до вчинення зазначеного злочину причетні двоє місцевих молодиків 16 та 17 років, які розпивали спиртні напої на березі озера саме в той час, коли там поряд відпочивав потерпілий.
В якийсь момент між бездомним і підлітками виник конфлікт, в ході якого останні безхатченку нанесли декілька ударів ногами по голові та тулубу. Внаслідок цих тілесних ушкоджень потерпілий помер.
Тіло потерпілого направили на експертизу.
Наразі молодим людям судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Тіло знайшли випадкові свідки в лісосмузі на березі місцевого озера, що неподалік гаражного кооперативу, розташованого у місті Ірпінь, - інформує поліція Київської області.
Під час проведення розшукових дій слідство встановило, що до вчинення зазначеного злочину причетні двоє місцевих молодиків 16 та 17 років, які розпивали спиртні напої на березі озера саме в той час, коли там поряд відпочивав потерпілий.
В якийсь момент між бездомним і підлітками виник конфлікт, в ході якого останні безхатченку нанесли декілька ударів ногами по голові та тулубу. Внаслідок цих тілесних ушкоджень потерпілий помер.
Тіло потерпілого направили на експертизу.
Наразі молодим людям судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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