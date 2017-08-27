У громаді під Луцьком збиратимуть сміття по-новому
Сьогодні, 18:16
У Боратинській громаді запроваджують нову систему поводження з твердими побутовими відходами.
Нові механізми та принципи поводження із сміттям регламентуються Законом України «Про відходи». Відтепер збір сміття на території громади відбуватиметься за допомогою спеціалізованого автомобіля та маркованих мішків, - повідомили на сайті громади.
Наступним кроком стане облаштування майданчиків для сортування сміття. Такі майданчики насамперед будуть розміщені поблизу об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, магазинів, амбулаторії, ФАПів), а також в інших визначених місцях.
Цей етап впровадження нової системи поводження з відходами слугуватиме для мешканців громади свідомим кроком до роздільного збору сміття.
У перспективі – налагодження ефективної системи сортування сміття. Для досягнення цієї мети особливо актуальним сьогодні є формування екологічної свідомості населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нові механізми та принципи поводження із сміттям регламентуються Законом України «Про відходи». Відтепер збір сміття на території громади відбуватиметься за допомогою спеціалізованого автомобіля та маркованих мішків, - повідомили на сайті громади.
Наступним кроком стане облаштування майданчиків для сортування сміття. Такі майданчики насамперед будуть розміщені поблизу об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, магазинів, амбулаторії, ФАПів), а також в інших визначених місцях.
Цей етап впровадження нової системи поводження з відходами слугуватиме для мешканців громади свідомим кроком до роздільного збору сміття.
У перспективі – налагодження ефективної системи сортування сміття. Для досягнення цієї мети особливо актуальним сьогодні є формування екологічної свідомості населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Старовижівському районі на кір цьогоріч захворіло 29 людей
Сьогодні, 18:46
Лучан запрошують на перегляд «суворого» фільму
Сьогодні, 18:29
У громаді під Луцьком збиратимуть сміття по-новому
Сьогодні, 18:16
У Луцьку п'яний чоловік кинувся під колеса автівки
Сьогодні, 18:06
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Сьогодні, 18:06
Медіа