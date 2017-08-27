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У громаді під Луцьком збиратимуть сміття по-новому

У громаді під Луцьком збиратимуть сміття по-новому
У Боратинській громаді запроваджують нову систему поводження з твердими побутовими відходами.

Нові механізми та принципи поводження із сміттям регламентуються Законом України «Про відходи». Відтепер збір сміття на території громади відбуватиметься за допомогою спеціалізованого автомобіля та маркованих мішків, - повідомили на сайті громади.

Наступним кроком стане облаштування майданчиків для сортування сміття. Такі майданчики насамперед будуть розміщені поблизу об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, магазинів, амбулаторії, ФАПів), а також в інших визначених місцях.

Цей етап впровадження нової системи поводження з відходами слугуватиме для мешканців громади свідомим кроком до роздільного збору сміття.

У перспективі – налагодження ефективної системи сортування сміття. Для досягнення цієї мети особливо актуальним сьогодні є формування екологічної свідомості населення.

У громаді під Луцьком збиратимуть сміття по-новому

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Теги: сміття, сортування
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