Лучани зможуть оплатити проїзд в транспорті за допомогою QR-коду
Сьогодні, 12:43
Нова система безготівкової оплати проїзду у міському транспорті передбачатиме використання QR-кодів.
Про це йшлося під час обговорення проекту рішення виконавчого комітету міської ради "Про затвердження Правил користування міським пасажирським транспортом” у вівторок, 14 листопада.
Як розповів начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, відповідний пункт внесуть у проект, який невдовзі винесуть на затвердження міськвиконкому.
Нагадаємо, раніше передбачалося, що розраховуватися за проїзд у транспорті можна буде за допомогою банківської картки, картки лучанина, або ж користуватися технологією NFC на своїх смартфонах.
Проте наразі вирішили, що варто додати ще один варіант оплати - платіж за допомогою QR-коду.
До слова, з метою зменшення готівкового розрахунку у громадському транспорті, у міській раді розглядають варіант підняття плати для тих, хто розраховується «живими грошима».
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Про це йшлося під час обговорення проекту рішення виконавчого комітету міської ради "Про затвердження Правил користування міським пасажирським транспортом” у вівторок, 14 листопада.
Як розповів начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, відповідний пункт внесуть у проект, який невдовзі винесуть на затвердження міськвиконкому.
Нагадаємо, раніше передбачалося, що розраховуватися за проїзд у транспорті можна буде за допомогою банківської картки, картки лучанина, або ж користуватися технологією NFC на своїх смартфонах.
Проте наразі вирішили, що варто додати ще один варіант оплати - платіж за допомогою QR-коду.
До слова, з метою зменшення готівкового розрахунку у громадському транспорті, у міській раді розглядають варіант підняття плати для тих, хто розраховується «живими грошима».
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