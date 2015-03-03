Лучани зможуть оплатити проїзд в транспорті за допомогою QR-коду





Про це йшлося під час обговорення проекту рішення виконавчого комітету міської ради "Про затвердження Правил користування міським пасажирським транспортом” у вівторок, 14 листопада.



Як розповів начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, відповідний пункт внесуть у проект, який невдовзі винесуть на затвердження міськвиконкому.



Нагадаємо, раніше передбачалося, що



Проте наразі вирішили, що варто додати ще один варіант оплати - платіж за допомогою QR-коду.



До слова, з метою зменшення готівкового розрахунку у громадському транспорті, у міській раді розглядають варіант



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нова система безготівкової оплати проїзду у міському транспорті передбачатиме використання QR-кодів.Про це йшлося під час обговорення проекту рішення виконавчого комітету міської ради "Про затвердження Правил користування міським пасажирським транспортом” у вівторок, 14 листопада.Як розповів начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради, відповідний пункт внесуть у проект, який невдовзі винесуть на затвердження міськвиконкому.Нагадаємо, раніше передбачалося, що розраховуватися за проїзд у транспорті можна буде за допомогою банківської картки, картки лучанина, або ж користуватися технологією NFC на своїх смартфонах.Проте наразі вирішили, що варто додати ще один варіант оплати - платіж за допомогою QR-коду.До слова, з метою зменшення готівкового розрахунку у громадському транспорті, у міській раді розглядають варіант підняття плати для тих, хто розраховується «живими грошима»

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