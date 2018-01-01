Савченко привітав волинських медійників. ФОТО
Сьогодні, 12:52
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко привітав з професійним святом працівників радіо, телебачення та зв'язку.
Про це повідомили на його офіційній сторінці у Facebook.
Захід організували світський – у Музеї Сучасного Українського Мистецтва Корсаків, аби гості мали змогу оглянути твори мистецтва та насолодитися класичною музикою під гру струнного квартету.
«Ваша справа – духовна. Ви впливаєте на свідомість громадян, в тому числі й на мою. Те, що я без телебачення не уявляю свого життя – теж правда. Я слідкую за новинами, тепер більше за тим, що робиться на Княжій Волині.
Ви справедливо критикуєте, ви показуєте картинку, справжній стан справ. За це я вас поважаю. Хочу, аби ваш талант – йшов на користь суспільству. Медійна праця користується високим авторитетом, тож бажаю, аби її завжди гідно оцінювали, - привітав присутніх Олександр Савченко.
Привітав представників галузі і заступник голови облдержадміністрації – Денис П`ятигорець.
«Робота на телебаченні – це команда. Оператори, режисери монтажу, гримери, звукорежисери – без жодного з цих людей не відбудеться якісний ефір. Варто віддати належне тим, хто поза кадром і тим, хто забезпечує подачу сигналу на телеекрани», - зауважив Денис Миколайович.
Телерадіопростір Волині представлений 6-ма телеканалами, 4-ма радіостанціями. Зокрема, серед місцевих каналів – «Нова Волинь» філії ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція, ТРК «Аверс», «12 канал», «Сфера ТВ», «Нововолинське ТТІ» та АТМ «Володимир».
Натомість радіомовлення здійснюють: «Українське радіо. Луцьк» група радіо філії ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція», радіо «СіД FM», «Радіо «Нова» (Нововолинська редакція проводового радіомовлення) та «Бурштиновий шлях» (Маневицька редакція проводового радіомовлення).
Окрім цього, професійне свято у цей день відзначають працівники Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Українського державного центру радіочастот та «Телемережі України». Спеціалісти цих підприємств будують та обслуговують теле- радіовежі, прораховують частоти забезпечують ефірними телерадіопрограмами тощо. Завдяки їм волиняни можуть дивитися якісне телебачення та дізнаватися актуальні новини.
Так, за успіхи у професійній діяльності, вагомий внесок у розвиток інформаційного простору області, підвищення якості обслуговування споживачів засобами зв’язку та з нагоди професійного свята – Дня працівників радіо, телебачення і зв’язку нагородили Почесною грамотою обласної державної адміністрації:
Володимира Дещинського - електромеханіка засобів радіо та телебачення І категорії цеху № 2 РТС Підгайці Волинської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;
Андрія Зубенка - директора радіостанції «СіД FM»;
Анатолія Нарижного - інженера 2-ї категорії обласного відділу Західної філії Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»;
Галину Падалко - ведучу суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE»;
Руслана Пляшка - головного бухгалтера дирекції Волинської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;
Людмилу Хайбу - редактора творчої групи радіо філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»;
Тетяну Холод - керівника групи режисерів монтажу телеканалу «12 канал»;
Світлану Шахову - фінансового директора товариства з обмеженою відповідальністю «Телемережі України», м. Луцьк;
Тараса Шкітера - генерального продюсера суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE».
Також оголосили подяку голови обласної державної адміністрації:
В’ячеславу Бєлову - головному операторові телеканалу «12 канал»;
Марії Вавринюк - журналістові «Служби новин» телеканалу «12 канал»;
Валерію Лазарчуку - ведучому програм телеканалу «12 канал»;
Олександру Каліщуку - провідному інженерові (оператору ефіру) відділу технічного забезпечення мовлення філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»;
Дмитру Кошляцькому - журналістові товариства з обмеженою відповідальністю «Володимир-Волинське агентство телевізійного мовлення «Володимир»;
Оксані Кривцун - керівникові групи радіо філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»; Олександрі Куртєєвій - головному редакторові суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE»;
Олександру Матвійчуку - операторові телеканалу СТН товариства з обмеженою відповідальністю «Нововолинське Телебачення Телефонія Інтернет»;
Олексію Роговському - провідному інженерові (оператору ефіру) відділу технічного забезпечення мовлення філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»;
Олександру Слупку - заступникові директора товариства з обмеженою відповідальністю «Телемережі України», м. Луцьк;
Людмилі Яворській - керівникові відділу журналістських розслідувань «Спецтема» телеканалу «12 канал»;
Вікторії Яциняк - кореспондентові приватного підприємства «Телерадіокомпанія Сфера-ТВ».
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Про це повідомили на його офіційній сторінці у Facebook.
Захід організували світський – у Музеї Сучасного Українського Мистецтва Корсаків, аби гості мали змогу оглянути твори мистецтва та насолодитися класичною музикою під гру струнного квартету.
«Ваша справа – духовна. Ви впливаєте на свідомість громадян, в тому числі й на мою. Те, що я без телебачення не уявляю свого життя – теж правда. Я слідкую за новинами, тепер більше за тим, що робиться на Княжій Волині.
Ви справедливо критикуєте, ви показуєте картинку, справжній стан справ. За це я вас поважаю. Хочу, аби ваш талант – йшов на користь суспільству. Медійна праця користується високим авторитетом, тож бажаю, аби її завжди гідно оцінювали, - привітав присутніх Олександр Савченко.
Привітав представників галузі і заступник голови облдержадміністрації – Денис П`ятигорець.
«Робота на телебаченні – це команда. Оператори, режисери монтажу, гримери, звукорежисери – без жодного з цих людей не відбудеться якісний ефір. Варто віддати належне тим, хто поза кадром і тим, хто забезпечує подачу сигналу на телеекрани», - зауважив Денис Миколайович.
Телерадіопростір Волині представлений 6-ма телеканалами, 4-ма радіостанціями. Зокрема, серед місцевих каналів – «Нова Волинь» філії ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція, ТРК «Аверс», «12 канал», «Сфера ТВ», «Нововолинське ТТІ» та АТМ «Володимир».
Натомість радіомовлення здійснюють: «Українське радіо. Луцьк» група радіо філії ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція», радіо «СіД FM», «Радіо «Нова» (Нововолинська редакція проводового радіомовлення) та «Бурштиновий шлях» (Маневицька редакція проводового радіомовлення).
Окрім цього, професійне свято у цей день відзначають працівники Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Українського державного центру радіочастот та «Телемережі України». Спеціалісти цих підприємств будують та обслуговують теле- радіовежі, прораховують частоти забезпечують ефірними телерадіопрограмами тощо. Завдяки їм волиняни можуть дивитися якісне телебачення та дізнаватися актуальні новини.
Так, за успіхи у професійній діяльності, вагомий внесок у розвиток інформаційного простору області, підвищення якості обслуговування споживачів засобами зв’язку та з нагоди професійного свята – Дня працівників радіо, телебачення і зв’язку нагородили Почесною грамотою обласної державної адміністрації:
Володимира Дещинського - електромеханіка засобів радіо та телебачення І категорії цеху № 2 РТС Підгайці Волинської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;
Андрія Зубенка - директора радіостанції «СіД FM»;
Анатолія Нарижного - інженера 2-ї категорії обласного відділу Західної філії Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»;
Галину Падалко - ведучу суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE»;
Руслана Пляшка - головного бухгалтера дирекції Волинської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;
Людмилу Хайбу - редактора творчої групи радіо філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»;
Тетяну Холод - керівника групи режисерів монтажу телеканалу «12 канал»;
Світлану Шахову - фінансового директора товариства з обмеженою відповідальністю «Телемережі України», м. Луцьк;
Тараса Шкітера - генерального продюсера суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE».
Також оголосили подяку голови обласної державної адміністрації:
В’ячеславу Бєлову - головному операторові телеканалу «12 канал»;
Марії Вавринюк - журналістові «Служби новин» телеканалу «12 канал»;
Валерію Лазарчуку - ведучому програм телеканалу «12 канал»;
Олександру Каліщуку - провідному інженерові (оператору ефіру) відділу технічного забезпечення мовлення філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»;
Дмитру Кошляцькому - журналістові товариства з обмеженою відповідальністю «Володимир-Волинське агентство телевізійного мовлення «Володимир»;
Оксані Кривцун - керівникові групи радіо філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»; Олександрі Куртєєвій - головному редакторові суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE»;
Олександру Матвійчуку - операторові телеканалу СТН товариства з обмеженою відповідальністю «Нововолинське Телебачення Телефонія Інтернет»;
Олексію Роговському - провідному інженерові (оператору ефіру) відділу технічного забезпечення мовлення філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»;
Олександру Слупку - заступникові директора товариства з обмеженою відповідальністю «Телемережі України», м. Луцьк;
Людмилі Яворській - керівникові відділу журналістських розслідувань «Спецтема» телеканалу «12 канал»;
Вікторії Яциняк - кореспондентові приватного підприємства «Телерадіокомпанія Сфера-ТВ».
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