Савченко привітав волинських медійників. ФОТО

Голова Волинської ОДАпривітав з професійним святом працівників радіо, телебачення та зв'язку.Про це повідомили на його офіційній сторінці у Facebook.Захід організували світський – у Музеї Сучасного Українського Мистецтва Корсаків, аби гості мали змогу оглянути твори мистецтва та насолодитися класичною музикою під гру струнного квартету.«Ваша справа – духовна. Ви впливаєте на свідомість громадян, в тому числі й на мою. Те, що я без телебачення не уявляю свого життя – теж правда. Я слідкую за новинами, тепер більше за тим, що робиться на Княжій Волині.Ви справедливо критикуєте, ви показуєте картинку, справжній стан справ. За це я вас поважаю. Хочу, аби ваш талант – йшов на користь суспільству. Медійна праця користується високим авторитетом, тож бажаю, аби її завжди гідно оцінювали, - привітав присутніхПривітав представників галузі і заступник голови облдержадміністрації –«Робота на телебаченні – це команда. Оператори, режисери монтажу, гримери, звукорежисери – без жодного з цих людей не відбудеться якісний ефір. Варто віддати належне тим, хто поза кадром і тим, хто забезпечує подачу сигналу на телеекрани», - зауважив Денис Миколайович.Телерадіопростір Волині представлений 6-ма телеканалами, 4-ма радіостанціями. Зокрема, серед місцевих каналів – «Нова Волинь» філії ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція, ТРК «Аверс», «12 канал», «Сфера ТВ», «Нововолинське ТТІ» та АТМ «Володимир».Натомість радіомовлення здійснюють: «Українське радіо. Луцьк» група радіо філії ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція», радіо «СіД FM», «Радіо «Нова» (Нововолинська редакція проводового радіомовлення) та «Бурштиновий шлях» (Маневицька редакція проводового радіомовлення).Окрім цього, професійне свято у цей день відзначають працівники Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Українського державного центру радіочастот та «Телемережі України». Спеціалісти цих підприємств будують та обслуговують теле- радіовежі, прораховують частоти забезпечують ефірними телерадіопрограмами тощо. Завдяки їм волиняни можуть дивитися якісне телебачення та дізнаватися актуальні новини.Так, за успіхи у професійній діяльності, вагомий внесок у розвиток інформаційного простору області, підвищення якості обслуговування споживачів засобами зв’язку та з нагоди професійного свята – Дня працівників радіо, телебачення і зв’язку нагородили Почесною грамотою обласної державної адміністрації:- електромеханіка засобів радіо та телебачення І категорії цеху № 2 РТС Підгайці Волинської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;- директора радіостанції «СіД FM»;- інженера 2-ї категорії обласного відділу Західної філії Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»;- ведучу суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE»;- головного бухгалтера дирекції Волинської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;- редактора творчої групи радіо філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»;- керівника групи режисерів монтажу телеканалу «12 канал»;- фінансового директора товариства з обмеженою відповідальністю «Телемережі України», м. Луцьк;- генерального продюсера суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE».Також оголосили подяку голови обласної державної адміністрації:- головному операторові телеканалу «12 канал»;- журналістові «Служби новин» телеканалу «12 канал»;- ведучому програм телеканалу «12 канал»;- провідному інженерові (оператору ефіру) відділу технічного забезпечення мовлення філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»;- журналістові товариства з обмеженою відповідальністю «Володимир-Волинське агентство телевізійного мовлення «Володимир»;- керівникові групи радіо філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»; Олександрі Куртєєвій - головному редакторові суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE»;- операторові телеканалу СТН товариства з обмеженою відповідальністю «Нововолинське Телебачення Телефонія Інтернет»;- провідному інженерові (оператору ефіру) відділу технічного забезпечення мовлення філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»;- заступникові директора товариства з обмеженою відповідальністю «Телемережі України», м. Луцьк;- керівникові відділу журналістських розслідувань «Спецтема» телеканалу «12 канал»;- кореспондентові приватного підприємства «Телерадіокомпанія Сфера-ТВ».