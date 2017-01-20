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Цьогоріч волинські лісгоспи заробили 20 мільйонів гривень

Цьогоріч волинські лісгоспи заробили 20 мільйонів гривень
За 9 місяців цього року всі державні лісогосподарські підприємства Волинського ОУЛМГ спрацювали прибутково.

За результатами господарсько-фінансової діяльності держлісгоспи області отримали 19 млн 719 тис. грн чистого прибутку, досягнувши рентабельності в 2,1% усієї діяльності, що свідчить про ефективність різних ділянок роботи менеджменту, - повідомили у прес-службі лісівників.

Найвищого рівня рентабельності досягли ДП «Городоцьке ЛГ» – 4,3%, отримавши чистий прибуток 2 млн 189 тис. грн, та ДП СЛАП «Локачіагроліс» – 6,6% (чистий прибуток – 508 тис. грн).

Високого рівня рентабельності досягли також ДП «Колківське ЛГ» – 3,7% (чистий прибуток становить 1 млн 850 тис. грн, ДП «Горохівське ЛМГ» – 3,5% (чистий прибуток – 822 тис. грн, ДП «Любешівське ЛМГ» – 2,9%, (чистий прибуток – 1 млн 28 тис. грн, ДП «Маневицьке ЛГ» – 2,9% (чистий прибуток – 3 млн 337 тис. грн, ДП «Ковельське ЛГ» – 2,8% (чистий прибуток – 1 млн 62 тис. грн.

Отримання прибутку є основною метою будь-якої господарської діяльності. Від розміру отриманого прибутку залежать формування власного капіталу, виконання зобов’язань перед бюджетом, фінансування інвестицій, а також платоспроможність підприємства.

Так, за 9 місяців 2018 року отримано 938 млн 88 тис. грн чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що на 258 млн 266 тис. грн, ніж протягом аналогічного періоду минулого року (приріст 38%).

Усі лісгоспи збільшили чистий дохід від реалізації продукції. Значного росту досягли наступні лісогосподарські підприємства: ДП СЛАП «Локачіагроліс» – 127%, ДП «Поліське ЛГ» – 57%, ДП СЛАП «Любешівагроліс» – 55%, ДП «Ратнівське ЛМГ» – 53%, ДП «Старовижівське ЛГ» – 51%.

Джерелами надходження коштів на підприємствах Волинського ОУЛМГ є дохід від реалізації лісопродукції, що за 9 місяців поточного року становить 519 млн 698 тис. грн, дохід від реалізації продукції переробки (392 млн 620 тис. грн, дохід від мисливського господарства – 934 тис. грн, дохід від реалізації іншої лісогосподарської продукції – 16 млн 943 тис. грн, дохід від реалізації послуг – 11 млн 318 тис. грн.

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Теги: гроші, лісівники
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