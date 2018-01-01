вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому військовому ліцеї чесно говорили про алкоголь і наркотики

У луцькому військовому ліцеї чесно говорили про алкоголь і наркотики
У Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбулося ток-шоу "Ми здорові, бо ми – свідомі".

Про шкоду наркотичних, алкогольних та тютюнових речовин більше 200 ліцеїстів поспілкувалися в рамках Соціальної програми від Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише Конкурент.

Координаторка проекту Христина Назар у мережі Facebook поділилася враженнями від заходу.

«Ділилися серйозними роздумами щодо цінності життя та вражали непохитністю важливих пріоритетів... Навіть така велика аудиторія не стала перешкодою, а скоріше навпаки: все пройшло на найвищому рівні! В учнів залишилися приємні враження, адже вони отримали найважливіше – практичні знання, які 100% знадобляться у житті, оскільки ми всі є частиною суспільства і стикаємося з різними ситуаціями. Проте зараз можна сказати, що хлопці стали сильнішими, бо ж вони володіють інформацією і, відповідно, можуть володіти ситуацією», – зауважила координаторка після корисного ток-шоу.

Нагадаємо, що програма від громадської організації буде реалізована у всіх школах міста та трьох закладах освіти, які розташовані неподалік Луцька.

У луцькому військовому ліцеї чесно говорили про алкоголь і наркотики
У луцькому військовому ліцеї чесно говорили про алкоголь і наркотики

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свідомі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Монатік закликав допомогти онкохворій лучанці Мар'яні Пархом'юк
Сьогодні, 13:35
На Волині нагородили двох хлопців, які допомогли упіймати злодія
Сьогодні, 13:23
У луцькому військовому ліцеї чесно говорили про алкоголь і наркотики
Сьогодні, 13:22
Цьогоріч волинські лісгоспи заробили 20 мільйонів гривень
Сьогодні, 13:10
Савченко привітав волинських медійників. ФОТО
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
Тарас Шкітер – у політичних підсумках тижня на «Еспресо TV». ВІДЕО Тарас Шкітер – у політичних підсумках тижня на «Еспресо TV». ВІДЕО
12 листопад, 09:04
Тарас Шкітер підбив підсумки тижня в ефірі «112 Україна». ВІДЕО Тарас Шкітер підбив підсумки тижня в ефірі «112 Україна». ВІДЕО
04 листопад, 10:17
Волинська телеведуча розповіла, для кого створили «Школу свідомого громадянина» Волинська телеведуча розповіла, для кого створили «Школу свідомого громадянина»
28 жовтень, 23:02
Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр
28 жовтень, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський єпископ виступив проти автокефалії української церкви
13 листопад, 21:07
 1
Волиняни зняли пародію на кліп популярного гурту «Kazka». ВІДЕО
Сьогодні, 14:35
 0
На «Ягодині» затримали партію неоподаткованої техніки
Сьогодні, 14:20
 0
На Київщині підлітки до смерті побили безхатченка
Сьогодні, 14:07
 0
Монатік закликав допомогти онкохворій лучанці Мар'яні Пархом'юк
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8