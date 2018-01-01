У луцькому військовому ліцеї чесно говорили про алкоголь і наркотики





Про шкоду наркотичних, алкогольних та тютюнових речовин більше 200 ліцеїстів поспілкувалися в рамках Соціальної програми від Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



Координаторка проекту Христина Назар у мережі Facebook поділилася враженнями від заходу.



«Ділилися серйозними роздумами щодо цінності життя та вражали непохитністю важливих пріоритетів... Навіть така велика аудиторія не стала перешкодою, а скоріше навпаки: все пройшло на найвищому рівні! В учнів залишилися приємні враження, адже вони отримали найважливіше – практичні знання, які 100% знадобляться у житті, оскільки ми всі є частиною суспільства і стикаємося з різними ситуаціями. Проте зараз можна сказати, що хлопці стали сильнішими, бо ж вони володіють інформацією і, відповідно, можуть володіти ситуацією», – зауважила координаторка після корисного ток-шоу.



Нагадаємо, що програма від громадської організації буде реалізована у всіх школах міста та трьох закладах освіти, які розташовані неподалік Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбулося ток-шоу "Ми здорові, бо ми – свідомі".Про шкоду наркотичних, алкогольних та тютюнових речовин більше 200 ліцеїстів поспілкувалися в рамках Соціальної програми від Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є, - пише Конкурент Координаторка проекту Христина Назар у мережі Facebook поділилася враженнями від заходу.«Ділилися серйозними роздумами щодо цінності життя та вражали непохитністю важливих пріоритетів... Навіть така велика аудиторія не стала перешкодою, а скоріше навпаки: все пройшло на найвищому рівні! В учнів залишилися приємні враження, адже вони отримали найважливіше – практичні знання, які 100% знадобляться у житті, оскільки ми всі є частиною суспільства і стикаємося з різними ситуаціями. Проте зараз можна сказати, що хлопці стали сильнішими, бо ж вони володіють інформацією і, відповідно, можуть володіти ситуацією», – зауважила координаторка після корисного ток-шоу.Нагадаємо, що програма від громадської організації буде реалізована у всіх школах міста та трьох закладах освіти, які розташовані неподалік Луцька.

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