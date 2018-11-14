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На Волині нагородили двох хлопців, які допомогли упіймати злодія

На Волині нагородили двох хлопців, які допомогли упіймати злодія
У Володимирі-Волинському поліцейські вручили подяку дітям, які допомогли упіймати злочинця.

14 листопада відбулася загальногімназійна лінійка у Володимир-Волинській гімназії імені О.Цинкаловського, на якій, крім підбиття підсумків навчального процесу, перемог у спортивних змаганнях, конкурсах, відбулося нагородження учнів за досягнуті успіхи, - пише Володимир Медіа.

На лінійку завітав начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик з приємною місією – врученням подяк та подарунків двом шестикласникам гімназії – Ігорю Гузю та Анатолію Матусевичу за допомогу правоохоронним органам у розкритті злочину.

Хлопчаки були свідками злочинну, бачили, як зловмисник розбив вікно в автомобілі та викрав звідти барсетку. Дітвора не розгубилася та почала переслідувати злочинця.

Завдячуючи їх кмітливості та сміливості, правоохоронцям за гарячими слідами вдалося упіймати злодія, на рахунку якого, як виявилося, був не один злочин.

"Вручаючи нагороди та м’ячі, Михайло Петрович подякував дітям за те, що не розгубилися та зуміли миттєво прийняти вірне рішення. Побажав усім гімназистам успіхів в навчальному процесі та перемог", - йдеться у матеріалі.

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Теги: подяка, поліція, діти
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