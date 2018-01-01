Монатік закликав допомогти онкохворій лучанці Мар'яні Пархом'юк
Сьогодні, 13:35
Зірка з Луцька Дмитро Монатік просить небайдужих людей допомогти з коштами на лікування онкохворій Мар'яні Пархом'юк.
Про це він написав на свої сторінці у facebook.
"Моє захоплення, повага до людей що приймають такі складні життєві випробування і виклики з посмішкою на обличчі, не має меж! Щиро вірю, що увесь всесвіт посприяє одужанню цієї дивовижної дівчини з мого рідного міста. Її звуть Мар'яна Пархом'юк. Вона неймовірно сильна і приклад для мене, для багатьох. Якщо у Вас є щонайменша можливість допомогти, давайте це зробимо", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, про хворобу дівчини відомого волинського фотографа Володимира Хомича стало відомо 13 жовтня. Вже за перший день зборів на лікування вдалося зібрати 388 тисяч гривень, а незабаром сума пожертв благодійників сягнула мільйона гривень.
Номер картки «Приватбанк»:
4149 4978 6222 9442 Мар'яна Пархом'юк
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир
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Про це він написав на свої сторінці у facebook.
"Моє захоплення, повага до людей що приймають такі складні життєві випробування і виклики з посмішкою на обличчі, не має меж! Щиро вірю, що увесь всесвіт посприяє одужанню цієї дивовижної дівчини з мого рідного міста. Її звуть Мар'яна Пархом'юк. Вона неймовірно сильна і приклад для мене, для багатьох. Якщо у Вас є щонайменша можливість допомогти, давайте це зробимо", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, про хворобу дівчини відомого волинського фотографа Володимира Хомича стало відомо 13 жовтня. Вже за перший день зборів на лікування вдалося зібрати 388 тисяч гривень, а незабаром сума пожертв благодійників сягнула мільйона гривень.
Номер картки «Приватбанк»:
4149 4978 6222 9442 Мар'яна Пархом'юк
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир
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