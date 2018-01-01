Монатік закликав допомогти онкохворій лучанці Мар'яні Пархом'юк

Дмитро Монатік просить небайдужих людей допомогти з коштами на лікування онкохворій Мар'яні Пархом'юк.



Про це він написав на свої сторінці у facebook.



"Моє захоплення, повага до людей що приймають такі складні життєві випробування і виклики з посмішкою на обличчі, не має меж! Щиро вірю, що увесь всесвіт посприяє одужанню цієї дивовижної дівчини з мого рідного міста. Її звуть Мар'яна Пархом'юк. Вона неймовірно сильна і приклад для мене, для багатьох. Якщо у Вас є щонайменша можливість допомогти, давайте це зробимо", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, про хворобу дівчини відомого волинського фотографа Володимира Хомича



Номер картки «Приватбанк»:

4149 4978 6222 9442 Мар'яна Пархом'юк

5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир



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