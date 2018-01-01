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На «Ягодині» затримали партію неоподаткованої техніки

На «Ягодині» затримали партію неоподаткованої техніки
Водій рейсового автобусу «Свіноустьє – Біла Церква» намагався провезти через «Ягодин» партію струйних фотопринтерів без оподаткування.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Під час проведення митного контролю він відмовився від письмового декларування, не повідомив при усному опитуванні про свій товар, не вказав достовірних відомостей про нього. Заявляв, що має лише дріб’язок для особистих потреб. Виявлені принтери знаходились у багажному відділенні автобуса між сумками пасажирів.

Митний Кодекс України (стаття 472) за недекларування товарів комерційного призначення передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією.

Тому фотопринтери, оцінені експертами у понад 35 тисяч гривень, тимчасово вилучені на склад митниці, а матеріали справи передані на розгляд суду.
На «Ягодині» затримали партію неоподаткованої техніки

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Теги: митниця, Ягодин, Волинь
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