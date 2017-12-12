Волиняни зняли пародію на кліп популярного гурту «KAZKA». ВІДЕО

Ольга Янюк і Сергій Маямі.



Результатом роботи творчої молоді став соціальний ролик, - йдеться на порталі



Взялося за цю непросту справу творче об’єднання "Мама лайкнула", ідейною організаторкою якого є Каріна Янюк. Дівчина – уродженка Мукачева, хоча зараз проживає у Києві.



"Ідея створення такої пародії з’явилася в нашої команди майже відразу, коли хіт "Плакала" вже заполонив увесь світ. Зазвичай, раніше ми знімали кліпи повністю з гумористичною подачею, адже наша місія – підіймати людям настрій. Думали, так вийде і з піснею гурту "KAZKA". Творчі люди й самі не очікували, що в результаті знімуть соціальний ролик. "Як кажуть, не було б так смішно, якби не було так гірко". Саме так можна назвати ідею нашої роботи. Ми хотіли показати, що кожному українцю знайома ця боротьба за "виживання", яка б’є по гаманцю. Але, незважаючи на всі ці обставини в країні, наш народ залишається сильним, терплячим, вірним і не втрачає почуття гумору! Ми все подолаємо! Лише трохи проплачемо і відразу полегшає", – переконана дівчина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі інтернет з'явилась пародія на відомий український музичний хіт «Плакала» гурту «KAZKA». У команду «Мама лайкнула», котра зняла такий відеоролик входять двоє волинян -Результатом роботи творчої молоді став соціальний ролик, - йдеться на порталі Все буде Україна Взялося за цю непросту справу творче об’єднання "Мама лайкнула", ідейною організаторкою якого є. Дівчина – уродженка Мукачева, хоча зараз проживає у Києві."Ідея створення такої пародії з’явилася в нашої команди майже відразу, коли хіт "Плакала" вже заполонив увесь світ. Зазвичай, раніше ми знімали кліпи повністю з гумористичною подачею, адже наша місія – підіймати людям настрій. Думали, так вийде і з піснею гурту "KAZKA". Творчі люди й самі не очікували, що в результаті знімуть соціальний ролик. "Як кажуть, не було б так смішно, якби не було так гірко". Саме так можна назвати ідею нашої роботи. Ми хотіли показати, що кожному українцю знайома ця боротьба за "виживання", яка б’є по гаманцю. Але, незважаючи на всі ці обставини в країні, наш народ залишається сильним, терплячим, вірним і не втрачає почуття гумору! Ми все подолаємо! Лише трохи проплачемо і відразу полегшає", – переконана дівчина.

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