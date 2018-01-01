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У Луцькому зоопарку – червонокнижне поповнення. ФОТО

У Луцькому зоопарку – червонокнижне поповнення. ФОТО
У Луцькому зоопарку - пернате поповнення.

Про це повідомили на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.

У зоопарку поселилися чорні лелеки, що мають червонокнижну приписку зі статусом «рідкісний».

"Ці красені донедавна були столичними мешканцями. Жили у Київському зоопарку. Ще й не просто так, а як учасники програми розмноження, збереження та повернення у дику природу рідкісних та зникаючих видів тварин і птахів. Їм створили дуже комфортні умови, у яких вони успішно народжували потомство. А коли кількість особин дозволила нашим друзям подарувати пару птахів Луцьку, ми з безмежною вдячністю пристали на цю пропозицію і таким чином теж стали учасниками цієї програми", - розповіли в зоопарку.

"Тож нині ці рідкісні і навдивовижу прекрасні пернаті – у нас. І ви маєте унікальну можливість побачити їх. Бо, на відміну від білого лелеки, цей вид намагається уникати людей, веде потаємний спосіб життя, тому його представників рідко можна підловити у живій природі", - зазначили вони.

В Україні поширений птах переважно на Поліссі та в Карпатському регіоні. Чисельність досягає 400–450 пар, у тому числі у Волинській області – до 60 пар.

У Луцькому зоопарку – червонокнижне поповнення. ФОТО
У Луцькому зоопарку – червонокнижне поповнення. ФОТО
У Луцькому зоопарку – червонокнижне поповнення. ФОТО
У Луцькому зоопарку – червонокнижне поповнення. ФОТО
У Луцькому зоопарку – червонокнижне поповнення. ФОТО
У Луцькому зоопарку – червонокнижне поповнення. ФОТО
У Луцькому зоопарку – червонокнижне поповнення. ФОТО
У Луцькому зоопарку – червонокнижне поповнення. ФОТО
У Луцькому зоопарку – червонокнижне поповнення. ФОТО

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Теги: Луцький зоопарк, тварини
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