Чоловік, який стрибнув з луцького мосту, має схильність до суїциду. ВІДЕО

Олексій Абрамчук розповів, як рятував зі Стиру 57-річного чоловіка, який вирішив піти з життя.



Про це йдеться у сюжеті



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"Ми вибігли з автомобіля, щоб сказати, щоб він цього не робив, але вже було пізно. Він відпустив перила і полетів спиною до низу. Не було часу думати, то ж я зняв пальто і стрибнув за ним", - розповідає Олексій Абрамчук.



Усю цю ситуацію бачив перехожий Олег Мартинович, який гуляв з собакою. Далі підбіг Юрій, і всі разом реанімували чоловіка.



Речниця патрульної поліції Ольга Бузулук розповіла: "Встановили особу чоловіка, поспілкувались з родичами, і за їхніми слова, чоловік неодноразово мав намір вчинити самогубство. Він на довгий час ішов з дому, пробував перерізати собі вени".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинрозповів, як рятував зі Стиру 57-річного чоловіка, який вирішив піти з життя.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині "Ми вибігли з автомобіля, щоб сказати, щоб він цього не робив, але вже було пізно. Він відпустив перила і полетів спиною до низу. Не було часу думати, то ж я зняв пальто і стрибнув за ним", - розповідаєУсю цю ситуацію бачив перехожий, який гуляв з собакою. Далі підбіг Юрій, і всі разом реанімували чоловіка.Речниця патрульної поліціїрозповіла: "Встановили особу чоловіка, поспілкувались з родичами, і за їхніми слова, чоловік неодноразово мав намір вчинити самогубство. Він на довгий час ішов з дому, пробував перерізати собі вени".

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