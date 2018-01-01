Чоловік, який стрибнув з луцького мосту, має схильність до суїциду. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
Лучанин Олексій Абрамчук розповів, як рятував зі Стиру 57-річного чоловіка, який вирішив піти з життя.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
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"Ми вибігли з автомобіля, щоб сказати, щоб він цього не робив, але вже було пізно. Він відпустив перила і полетів спиною до низу. Не було часу думати, то ж я зняв пальто і стрибнув за ним", - розповідає Олексій Абрамчук.
Усю цю ситуацію бачив перехожий Олег Мартинович, який гуляв з собакою. Далі підбіг Юрій, і всі разом реанімували чоловіка.
Речниця патрульної поліції Ольга Бузулук розповіла: "Встановили особу чоловіка, поспілкувались з родичами, і за їхніми слова, чоловік неодноразово мав намір вчинити самогубство. Він на довгий час ішов з дому, пробував перерізати собі вени".
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чоловіка, який випав з мосту в Луцьку, врятували перехожі
"Ми вибігли з автомобіля, щоб сказати, щоб він цього не робив, але вже було пізно. Він відпустив перила і полетів спиною до низу. Не було часу думати, то ж я зняв пальто і стрибнув за ним", - розповідає Олексій Абрамчук.
Усю цю ситуацію бачив перехожий Олег Мартинович, який гуляв з собакою. Далі підбіг Юрій, і всі разом реанімували чоловіка.
Речниця патрульної поліції Ольга Бузулук розповіла: "Встановили особу чоловіка, поспілкувались з родичами, і за їхніми слова, чоловік неодноразово мав намір вчинити самогубство. Він на довгий час ішов з дому, пробував перерізати собі вени".
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