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Чоловік, який стрибнув з луцького мосту, має схильність до суїциду. ВІДЕО

Чоловік, який стрибнув з луцького мосту, має схильність до суїциду. ВІДЕО
Лучанин Олексій Абрамчук розповів, як рятував зі Стиру 57-річного чоловіка, який вирішив піти з життя.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

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"Ми вибігли з автомобіля, щоб сказати, щоб він цього не робив, але вже було пізно. Він відпустив перила і полетів спиною до низу. Не було часу думати, то ж я зняв пальто і стрибнув за ним", - розповідає Олексій Абрамчук.

Усю цю ситуацію бачив перехожий Олег Мартинович, який гуляв з собакою. Далі підбіг Юрій, і всі разом реанімували чоловіка.

Речниця патрульної поліції Ольга Бузулук розповіла: "Встановили особу чоловіка, поспілкувались з родичами, і за їхніми слова, чоловік неодноразово мав намір вчинити самогубство. Він на довгий час ішов з дому, пробував перерізати собі вени".


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Теги: падіння, Луцьк, порятунок, самогубець
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