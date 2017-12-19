Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО

Луцькі патрульні долучились до всеукраїнської акції зі здачі крові.14 листопада інспектори здавали кров у приміщенні станції переливання крові, що на проспекті Волі, у Луцьку.Патрульнауже більше 10 разів здавала кров.«Деякі люди потребують цієї краплини крові. Бути донором – це і почесно, і відповідально. Адже так ти береш частину відповідальності на себе за чиєсь життя. По службі, коли нам трапляються аварії з потерпілими, ми часто бачимо осіб, які травмуються і потребують допомоги. Саме на їхні потреби ми і здаємо сьогодні крові по всій Україні», - розповіла жінка.Також до акції зі дачі крові доєднались інспектори