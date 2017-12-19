вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО

Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО
Луцькі патрульні долучились до всеукраїнської акції зі здачі крові.

14 листопада інспектори здавали кров у приміщенні станції переливання крові, що на проспекті Волі, у Луцьку.

Патрульна Іванна Сеник уже більше 10 разів здавала кров.

«Деякі люди потребують цієї краплини крові. Бути донором – це і почесно, і відповідально. Адже так ти береш частину відповідальності на себе за чиєсь життя. По службі, коли нам трапляються аварії з потерпілими, ми часто бачимо осіб, які травмуються і потребують допомоги. Саме на їхні потреби ми і здаємо сьогодні крові по всій Україні», - розповіла жінка.

Також до акції зі дачі крові доєднались інспектори Анна Григорчук, Олесь Колесник, Андрій Бортнік.

Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО
Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО
Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО
Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО
Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО
Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО
Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кров, донори, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сапери знищили снаряд часів Другої світової
Сьогодні, 16:01
Стрілянина на автомийці у Луцьку: арештували на 2 місяці третього підозрюваного
Сьогодні, 15:45
Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО
Сьогодні, 15:36
Чоловік, який стрибнув з луцького мосту, має схильність до суїциду. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
У Луцькому зоопарку – червонокнижне поповнення. ФОТО
Сьогодні, 15:26
Схожі новини
Майже сотня людей стала донорами крові у Любешові Майже сотня людей стала донорами крові у Любешові
09 жовтень, 17:36
Лучан просять здати кров для онкохворих Лучан просять здати кров для онкохворих
19 грудень, 2017, 14:50
Повідомили, що лучанин Влад Андрушків більше не потребує донорської крові Повідомили, що лучанин Влад Андрушків більше не потребує донорської крові
20 грудень, 2016, 15:49
У Ковелі на вокзалі затримали п'яних і агресивних чоловіків У Ковелі на вокзалі затримали п'яних і агресивних чоловіків
Сьогодні, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський єпископ виступив проти автокефалії української церкви
13 листопад, 21:07
 1
Аварія на Волині: позашляховик влупився у Volvo. ФОТО
Сьогодні, 16:01
 0
На Волині сапери знищили снаряд часів Другої світової
Сьогодні, 16:01
 0
Стрілянина на автомийці у Луцьку: арештували на 2 місяці третього підозрюваного
Сьогодні, 15:45
 0
Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО
Сьогодні, 15:36
 0
Медіа
відео
1/8