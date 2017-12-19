Луцькі патрульні поділилися кров'ю. ФОТО
Сьогодні, 15:36
Луцькі патрульні долучились до всеукраїнської акції зі здачі крові.
14 листопада інспектори здавали кров у приміщенні станції переливання крові, що на проспекті Волі, у Луцьку.
Патрульна Іванна Сеник уже більше 10 разів здавала кров.
«Деякі люди потребують цієї краплини крові. Бути донором – це і почесно, і відповідально. Адже так ти береш частину відповідальності на себе за чиєсь життя. По службі, коли нам трапляються аварії з потерпілими, ми часто бачимо осіб, які травмуються і потребують допомоги. Саме на їхні потреби ми і здаємо сьогодні крові по всій Україні», - розповіла жінка.
Також до акції зі дачі крові доєднались інспектори Анна Григорчук, Олесь Колесник, Андрій Бортнік.
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14 листопада інспектори здавали кров у приміщенні станції переливання крові, що на проспекті Волі, у Луцьку.
Патрульна Іванна Сеник уже більше 10 разів здавала кров.
«Деякі люди потребують цієї краплини крові. Бути донором – це і почесно, і відповідально. Адже так ти береш частину відповідальності на себе за чиєсь життя. По службі, коли нам трапляються аварії з потерпілими, ми часто бачимо осіб, які травмуються і потребують допомоги. Саме на їхні потреби ми і здаємо сьогодні крові по всій Україні», - розповіла жінка.
Також до акції зі дачі крові доєднались інспектори Анна Григорчук, Олесь Колесник, Андрій Бортнік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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