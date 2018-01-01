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На Волині сапери знищили снаряд часів Другої світової

На Волині сапери знищили снаряд часів Другої світової
Волинські сапери ДСНС знешкодили один артилерійський снаряд часів Другої Світової війни.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

14 листопада працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 1 боєприпас минулої війни, виявлений господарем на полі поблизу села Березичі Любешівського району.

Один 152-міліметрвовий артилерійський снаряд сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.

Рятувальники застерігають мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».

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Теги: рятувальники, боєприпаси
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