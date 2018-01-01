На Волині сапери знищили снаряд часів Другої світової





Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.



14 листопада працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 1 боєприпас минулої війни, виявлений господарем на полі поблизу села Березичі Любешівського району.



Один 152-міліметрвовий артилерійський снаряд сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.



Рятувальники застерігають мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські сапери ДСНС знешкодили один артилерійський снаряд часів Другої Світової війни.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.14 листопада працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 1 боєприпас минулої війни, виявлений господарем на полі поблизу села Березичі Любешівського району.Один 152-міліметрвовий артилерійський снаряд сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.Рятувальники застерігають мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».

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