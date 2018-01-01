У «Промені» відбудеться зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»*

15 листопада у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться наступна надихаюча зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?».Саме ця зустріч буде спрямована на те, щоб ближче познайомитися з тими, хто вже творить майбутнє Луцька.Ми намагаємося змінити ваше сприйняття міста, допомагаємо знайти нових друзів та провести час із користю.На це ми насправді розраховуємо, бо наші спікери творять майбутнє Луцька на перетині культурного, соціального, політичного та мистецького життя. І все це ми робимо у ненав'язливій творчій атмосфері – без пропаганди, нудної бюрократії та персонального «піару».А що ти залишиш після себе?На зустрічі будуть нові цікаві локації, мудрі спікери та смачне вино.4-й поверх, РЦ «Промінь».