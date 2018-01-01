вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Промені» відбудеться зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»*

У «Промені» відбудеться зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»*
15 листопада у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться наступна надихаюча зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?».

Саме ця зустріч буде спрямована на те, щоб ближче познайомитися з тими, хто вже творить майбутнє Луцька.

Ми намагаємося змінити ваше сприйняття міста, допомагаємо знайти нових друзів та провести час із користю.

На це ми насправді розраховуємо, бо наші спікери творять майбутнє Луцька на перетині культурного, соціального, політичного та мистецького життя. І все це ми робимо у ненав'язливій творчій атмосфері – без пропаганди, нудної бюрократії та персонального «піару».

А що ти залишиш після себе?

На зустрічі будуть нові цікаві локації, мудрі спікери та смачне вино.

4-й поверх, РЦ «Промінь».
У «Промені» відбудеться зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РЦ «Промінь»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині в мешканців вибухали газові лічильники. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
На Волині може подорожчати хліб. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
У «Промені» відбудеться зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»*
Сьогодні, 16:41
На Волині зловили чоловіків, які крали дуби
Сьогодні, 16:16
Аварія на Волині: позашляховик влупився у Volvo. ФОТО
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
Майстер-клас з фетру у «Промені»* Майстер-клас з фетру у «Промені»*
12 листопад, 16:57
Луцькому «Променю» повернули парковку Луцькому «Променю» повернули парковку
12 листопад, 13:05
День студента у «Промені»* День студента у «Промені»*
09 листопад, 15:58
У луцькому «Промені» виступить Jamala* У луцькому «Промені» виступить Jamala*
27 жовтень, 11:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський єпископ виступив проти автокефалії української церкви
13 листопад, 21:07
 1
Ліцензію маршрутки відтепер можна перевірити онлайн
Сьогодні, 17:29
 0
«Історія не в пріоритеті», – волинський журналіст про занедбані пам'ятки архітектури
Сьогодні, 17:11
 0
У селі на Волині в мешканців вибухали газові лічильники. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
 0
На Волині може подорожчати хліб. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8