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На Волині зловили чоловіків, які крали дуби

На Волині зловили чоловіків, які крали дуби
У Цумані Ківерцівського району покрали дуби.

Так, крадіжку деревини працівники групи оперативного реагування виявили учора, 13 листопада, у Мощаницькому лісництві ДП «Цуманське ЛГ», - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Лісова охорони та поліція цінну деревину знайшли. Згодом виявили автомобіль, яким дубові колодки вивозилися з лісу. І хоча Nissan, яким і скоєно злочин, без номерних знаків, лісівникам та правоохоронцям вдалося сформувати чималу доказову базу щодо причетності конкретних осіб.

Нині тривають слідчі дії.

Варто зазначити, що люди, які йдуть у цій справі підозрюваними, причетні до кількох подібних випадків. І попередні справи також передані лісівниками у поліцію.


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Теги: крадіжка, дуб, Волинь
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