На Волині зловили чоловіків, які крали дуби
Сьогодні, 16:16
У Цумані Ківерцівського району покрали дуби.
Так, крадіжку деревини працівники групи оперативного реагування виявили учора, 13 листопада, у Мощаницькому лісництві ДП «Цуманське ЛГ», - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Лісова охорони та поліція цінну деревину знайшли. Згодом виявили автомобіль, яким дубові колодки вивозилися з лісу. І хоча Nissan, яким і скоєно злочин, без номерних знаків, лісівникам та правоохоронцям вдалося сформувати чималу доказову базу щодо причетності конкретних осіб.
Нині тривають слідчі дії.
Варто зазначити, що люди, які йдуть у цій справі підозрюваними, причетні до кількох подібних випадків. І попередні справи також передані лісівниками у поліцію.
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Так, крадіжку деревини працівники групи оперативного реагування виявили учора, 13 листопада, у Мощаницькому лісництві ДП «Цуманське ЛГ», - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Лісова охорони та поліція цінну деревину знайшли. Згодом виявили автомобіль, яким дубові колодки вивозилися з лісу. І хоча Nissan, яким і скоєно злочин, без номерних знаків, лісівникам та правоохоронцям вдалося сформувати чималу доказову базу щодо причетності конкретних осіб.
Нині тривають слідчі дії.
Варто зазначити, що люди, які йдуть у цій справі підозрюваними, причетні до кількох подібних випадків. І попередні справи також передані лісівниками у поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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