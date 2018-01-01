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Лучан кличуть на «халявний» концерт гурту «Бумеранг»

Лучан кличуть на «халявний» концерт гурту «Бумеранг»
У Луцьку відбудеться концерт гурту "Бумеранг".

22 листопада о 19.00 в Палаці культури міста Луцька відбудеться концерт гурту «Бумеранг», керівник відомий український гітарист та майстер музичних інструментів, композитор - Богдан Гембік.

Учасники гурту:
Ковальчук Леонід – ударні інструменти,
Маласпіна Евгеніо –гітара бас,
Нікішина Євгенія – клавіші.
Богдан Гембік – гітара.

В програмі концерту авторські твори Богдана Гембіка в різних музичних жанрах.

Гурт заснований та діє при Палаці культури міста Луцька.

Лучан кличуть на «халявний» концерт гурту «Бумеранг»

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Теги: концерт, музика, анонс
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