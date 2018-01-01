Лучан кличуть на «халявний» концерт гурту «Бумеранг»





22 листопада о 19.00 в Палаці культури міста Луцька відбудеться концерт гурту «Бумеранг», керівник відомий український гітарист та майстер музичних інструментів, композитор - Богдан Гембік.



Учасники гурту:

Ковальчук Леонід – ударні інструменти,

Маласпіна Евгеніо –гітара бас,

Нікішина Євгенія – клавіші.

Богдан Гембік – гітара.



В програмі концерту авторські твори Богдана Гембіка в різних музичних жанрах.



Гурт заснований та діє при Палаці культури міста Луцька.





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