Фонд ПриватБанку передав партію унікального хірургічного обладнання 10 дитячим лікарням*





Як повідомила керівник благодійного фонду банку Анна Павлова, сучасні електрохірургічні апарати ARC 350 на загальну суму 4,7 млн отримали Київський та Львівський ОХМАТДИТ, обласні дитячі лікарні Волині, Чернігова, Вінниці, Житомира, Одеси, Дніпра та ще трьох обласних центрів країни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 лікарень України отримали від благодійного фонду ПриватБанку високотехнологічне обладнання, що дозволить рятувати життя сотням тисяч маленьких пацієнтів.Як повідомила керівник благодійного фонду банку «Допомагати просто!» , сучасні електрохірургічні апарати ARC 350 на загальну суму 4,7 млн отримали Київський та Львівський ОХМАТДИТ, обласні дитячі лікарні Волині, Чернігова, Вінниці, Житомира, Одеси, Дніпра та ще трьох обласних центрів країни.

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