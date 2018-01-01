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Фонд ПриватБанку передав партію унікального хірургічного обладнання 10 дитячим лікарням*

Фонд ПриватБанку передав партію унікального хірургічного обладнання 10 дитячим лікарням*
10 лікарень України отримали від благодійного фонду ПриватБанку високотехнологічне обладнання, що дозволить рятувати життя сотням тисяч маленьких пацієнтів.

Як повідомила керівник благодійного фонду банку «Допомагати просто!» Анна Павлова, сучасні електрохірургічні апарати ARC 350 на загальну суму 4,7 млн отримали Київський та Львівський ОХМАТДИТ, обласні дитячі лікарні Волині, Чернігова, Вінниці, Житомира, Одеси, Дніпра та ще трьох обласних центрів країни.
Фонд ПриватБанку передав партію унікального хірургічного обладнання 10 дитячим лікарням*

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Теги: ПриватБанк
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