На Волині може подорожчати хліб. ВІДЕО





Це заявляють, зокрема, в Українській асоціації постачальників торговельних мереж. Соціальний хліб може піднятися в ціні вже до кінця цього року, - йдеться в сюжеті



Лучани нарікають, що здорожчання вдарить по їх кишені. Адже приходиться багато платити за комунальні послуги, а тут ще й до всього буде дорогий хліб.



Директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Горбенко розповів, що цей рік видався урожайним. Борошна для випікання хліба вистачає і за якістю, і за кількістю. Пшениці вродила на рівні попереднього року. Для потреб області вистачає.



Посадовець каже, що здорожчання хліба може бути лише через вартість електроенергії та газу, які підросли у ціні.



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