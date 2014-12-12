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На Волині може подорожчати хліб. ВІДЕО

На Волині може подорожчати хліб. ВІДЕО
В Україні прогнозують здорожчання хліба, а до кінця року – на Волині.

Це заявляють, зокрема, в Українській асоціації постачальників торговельних мереж. Соціальний хліб може піднятися в ціні вже до кінця цього року, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Лучани нарікають, що здорожчання вдарить по їх кишені. Адже приходиться багато платити за комунальні послуги, а тут ще й до всього буде дорогий хліб.

Директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Горбенко розповів, що цей рік видався урожайним. Борошна для випікання хліба вистачає і за якістю, і за кількістю. Пшениці вродила на рівні попереднього року. Для потреб області вистачає.

Посадовець каже, що здорожчання хліба може бути лише через вартість електроенергії та газу, які підросли у ціні.

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Теги: хліб, подорожчання
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