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Кінотеатр «Premier City» розширює горизонти*

Кінотеатр «Premier City» розширює горизонти*
Ви думали що бачили усе? Що нам нема чим вас здивувати?

Кінотеатр «PremierCity» розширяє горизонти. Кіно на великому екрані дивитися, тільки у великих 3D окулярах.

Абсолютна новинка для міста Луцьк. Неймовірна реалістичність та якість зображення. Заінтриговані?

Чекаємо Вас, щоб разом випробовувати нові 3D окуляри у кінотеатрі «PremierCity»!

Кінотеатр «Premier City» розширює горизонти*


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Теги: Порт сіті
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