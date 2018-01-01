Кінотеатр «Premier City» розширює горизонти*





Кінотеатр «PremierCity» розширяє горизонти. Кіно на великому екрані дивитися, тільки у великих 3D окулярах.



Абсолютна новинка для міста Луцьк. Неймовірна реалістичність та якість зображення. Заінтриговані?



Чекаємо Вас, щоб разом випробовувати нові 3D окуляри у кінотеатрі «PremierCity»!







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