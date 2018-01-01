Кінотеатр «Premier City» розширює горизонти*
Сьогодні, 19:46
Ви думали що бачили усе? Що нам нема чим вас здивувати?
Кінотеатр «PremierCity» розширяє горизонти. Кіно на великому екрані дивитися, тільки у великих 3D окулярах.
Абсолютна новинка для міста Луцьк. Неймовірна реалістичність та якість зображення. Заінтриговані?
Чекаємо Вас, щоб разом випробовувати нові 3D окуляри у кінотеатрі «PremierCity»!
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Кінотеатр «PremierCity» розширяє горизонти. Кіно на великому екрані дивитися, тільки у великих 3D окулярах.
Абсолютна новинка для міста Луцьк. Неймовірна реалістичність та якість зображення. Заінтриговані?
Чекаємо Вас, щоб разом випробовувати нові 3D окуляри у кінотеатрі «PremierCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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