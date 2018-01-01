У селі на Волині в мешканців вибухали газові лічильники. ВІДЕО





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Місцева жителька Надія Аршулік не погодилася з висновками експертів, жінка каже, що так її намагаються змусити мовчати про цю ситуацію. Із цього приводу у «Волиньгазі» зібралася експертна комісія.



"Ніякого втручання немає. Актів по порушення не складали, бо не було втручання. Абонентам протягом двох-трьох днів встановлять нові лічильники", - прокоментував ситуацію Сергій Сьомак.



Деталі – у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після аварії у газовій мережі, що сталася у селі Дубище Рожищенського району, 21-го жовтня, коли вибухали лічильники та газові плити, двом сім’ям прийшли листи про втручання у лічильники.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Місцева жителькане погодилася з висновками експертів, жінка каже, що так її намагаються змусити мовчати про цю ситуацію. Із цього приводу у «Волиньгазі» зібралася експертна комісія."Ніякого втручання немає. Актів по порушення не складали, бо не було втручання. Абонентам протягом двох-трьох днів встановлять нові лічильники", - прокоментував ситуаціюДеталі – у сюжеті.

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