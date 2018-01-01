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У селі на Волині в мешканців вибухали газові лічильники. ВІДЕО

У селі на Волині в мешканців вибухали газові лічильники. ВІДЕО
Після аварії у газовій мережі, що сталася у селі Дубище Рожищенського району, 21-го жовтня, коли вибухали лічильники та газові плити, двом сім’ям прийшли листи про втручання у лічильники.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Місцева жителька Надія Аршулік не погодилася з висновками експертів, жінка каже, що так її намагаються змусити мовчати про цю ситуацію. Із цього приводу у «Волиньгазі» зібралася експертна комісія.

"Ніякого втручання немає. Актів по порушення не складали, бо не було втручання. Абонентам протягом двох-трьох днів встановлять нові лічильники", - прокоментував ситуацію Сергій Сьомак.

Деталі – у сюжеті.


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Теги: газ, скандал, Волинь
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