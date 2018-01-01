У селі на Волині в мешканців вибухали газові лічильники. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
Після аварії у газовій мережі, що сталася у селі Дубище Рожищенського району, 21-го жовтня, коли вибухали лічильники та газові плити, двом сім’ям прийшли листи про втручання у лічильники.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Місцева жителька Надія Аршулік не погодилася з висновками експертів, жінка каже, що так її намагаються змусити мовчати про цю ситуацію. Із цього приводу у «Волиньгазі» зібралася експертна комісія.
"Ніякого втручання немає. Актів по порушення не складали, бо не було втручання. Абонентам протягом двох-трьох днів встановлять нові лічильники", - прокоментував ситуацію Сергій Сьомак.
Деталі – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Місцева жителька Надія Аршулік не погодилася з висновками експертів, жінка каже, що так її намагаються змусити мовчати про цю ситуацію. Із цього приводу у «Волиньгазі» зібралася експертна комісія.
"Ніякого втручання немає. Актів по порушення не складали, бо не було втручання. Абонентам протягом двох-трьох днів встановлять нові лічильники", - прокоментував ситуацію Сергій Сьомак.
Деталі – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Історія не в пріоритеті», – волинський журналіст про занедбані пам'ятки архітектури
Сьогодні, 17:11
У селі на Волині в мешканців вибухали газові лічильники. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
На Волині може подорожчати хліб. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
На Волині зловили чоловіків, які крали дуби
Сьогодні, 16:16
Медіа