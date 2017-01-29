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«Історія не в пріоритеті», – волинський журналіст про занедбані пам'ятки архітектури

«Історія не в пріоритеті», – волинський журналіст про занедбані пам'ятки архітектури
Волинський журналіст Юрій Горбач обурився станок пам'яток архітектури.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якось був у Червонограді. Є в них там Палац Потоцьких Potocki Palace. Загалом, як і в Луцьку... історія не в пріоритеті... Вікна забиті, будівля пошарпана, вказівників нема - як дійти не зрозуміло, глушина..." - пише журналіст.

«Історія не в пріоритеті», – волинський журналіст про занедбані пам'ятки архітектури
«Історія не в пріоритеті», – волинський журналіст про занедбані пам'ятки архітектури
«Історія не в пріоритеті», – волинський журналіст про занедбані пам'ятки архітектури
«Історія не в пріоритеті», – волинський журналіст про занедбані пам'ятки архітектури
«Історія не в пріоритеті», – волинський журналіст про занедбані пам'ятки архітектури

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Теги: історія, архітектура
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