«Історія не в пріоритеті», – волинський журналіст про занедбані пам'ятки архітектури
Сьогодні, 17:11
Волинський журналіст Юрій Горбач обурився станок пам'яток архітектури.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Якось був у Червонограді. Є в них там Палац Потоцьких Potocki Palace. Загалом, як і в Луцьку... історія не в пріоритеті... Вікна забиті, будівля пошарпана, вказівників нема - як дійти не зрозуміло, глушина..." - пише журналіст.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Якось був у Червонограді. Є в них там Палац Потоцьких Potocki Palace. Загалом, як і в Луцьку... історія не в пріоритеті... Вікна забиті, будівля пошарпана, вказівників нема - як дійти не зрозуміло, глушина..." - пише журналіст.
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