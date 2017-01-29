«Історія не в пріоритеті», – волинський журналіст про занедбані пам'ятки архітектури

Юрій Горбач обурився станок пам'яток архітектури.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"Якось був у Червонограді. Є в них там Палац Потоцьких Potocki Palace. Загалом, як і в Луцьку... історія не в пріоритеті... Вікна забиті, будівля пошарпана, вказівників нема - як дійти не зрозуміло, глушина..." - пише журналіст.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський журналістобурився станок пам'яток архітектури.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."Якось був у Червонограді. Є в них там Палац Потоцьких Potocki Palace. Загалом, як і в Луцьку... історія не в пріоритеті... Вікна забиті, будівля пошарпана, вказівників нема - як дійти не зрозуміло, глушина..." - пише журналіст.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію