вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жахлива аварія на Рівненщині: загинуло двоє людей. ФОТО

Жахлива аварія на Рівненщині: загинуло двоє людей. ФОТО
На Рівненщині унаслідок ДТП загинуло двоє людей.

Інцидент трапився 14 листопада близько 15 години, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

За попередньою інформацією, на автодорозі між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець водій автомобіля Citroen не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою.

Унаслідок ДТП водій та пасажир фургону загинули на місці. На місці події працювала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Сьогодні, 18:06
Лише 20% луцьких водіїв пристібаються пасками безпеки, – дослідження
Сьогодні, 17:56
Жахлива аварія на Рівненщині: загинуло двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Юні волинські музиканти привезли «букет» перемог з конкурсів
Сьогодні, 17:37
Ліцензію маршрутки відтепер можна перевірити онлайн
Сьогодні, 17:29
Схожі новини
Смертельна аварія на Рівненщині: подробиці трагедії. ФОТО Смертельна аварія на Рівненщині: подробиці трагедії. ФОТО
02 листопад, 11:26
В аварії на Рівненщині загинула 16-річна дівчина В аварії на Рівненщині загинула 16-річна дівчина
29 жовтень, 10:08
Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО
27 жовтень, 12:26
На Рівненщині в аварії загинув поліцейський На Рівненщині в аварії загинув поліцейський
12 жовтень, 14:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський єпископ виступив проти автокефалії української церкви
13 листопад, 21:07
 1
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
У Старовижівському районі на кір цьогоріч захворіло 29 людей
Сьогодні, 18:46
 0
Лучан запрошують на перегляд «суворого» фільму
Сьогодні, 18:29
 0
У громаді під Луцьком збиратимуть сміття по-новому
Сьогодні, 18:16
 0
Медіа
відео
1/8