Жахлива аварія на Рівненщині: загинуло двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 17:45
На Рівненщині унаслідок ДТП загинуло двоє людей.
Інцидент трапився 14 листопада близько 15 години, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
За попередньою інформацією, на автодорозі між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець водій автомобіля Citroen не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою.
Унаслідок ДТП водій та пасажир фургону загинули на місці. На місці події працювала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники.
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Інцидент трапився 14 листопада близько 15 години, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
За попередньою інформацією, на автодорозі між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець водій автомобіля Citroen не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою.
Унаслідок ДТП водій та пасажир фургону загинули на місці. На місці події працювала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники.
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