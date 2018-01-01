Жахлива аварія на Рівненщині: загинуло двоє людей. ФОТО





Інцидент трапився 14 листопада близько 15 години, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.



За попередньою інформацією, на автодорозі між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець водій автомобіля Citroen не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою.



Унаслідок ДТП водій та пасажир фургону загинули на місці. На місці події працювала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники.





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