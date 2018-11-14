Ліцензію маршрутки відтепер можна перевірити онлайн





Про це повідомляє прес-служба платформи для роботи з державними відкритими даними Опендатабот, - пише



Опендатабот запустила сервіс, який дозволяє сфотографувати або ввести вручну номер транспорту та перевірити його ліцензію.



"Перевірити можна всі види транспорту, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, як регулярні так і не регулярні. Тобто, це таксі, маршрутки, автобуси, вантажівки", - повідомили в "Опендатабот".



Щоб перевірити ліцензію перевізника, треба:



- Додати Опендатабот до Телеграм

- Сфотографувати маршрутку та надіслати фото, або ввести номер авто вручну

- Отримати інформацію про ліцензії транспортного засобу

- Якщо у транспортного засобу не виявилося ліцензії, ним небезпечно користуватися. Також можна написати скаргу в "Укртрансбезпеку".



За даними платформи, 89714 маршруток в Україні мають ліцензії на перевезення пасажирів. З них найпопулярніші марки БАЗ, БОГДАН та ПАЗ.



Найбільшу кількість ліцензій на перевезення автомобілів мають компанії "Північтранс", "Київтранс" та "Транс-сервіс-1".



Ліцензійні авто проходять перевірки інспекторами та планові техогляди, а медики перевіряють водіїв перед виходом на маршрут. По кожному з 9-ти типів ліцензування є свої вимоги до перевізників.



Наприклад, водії маршруток повинні мати посвідчення категорії "D", стаж керування не менше трьох років та мінімальний вік — 21 рік. Сам автомобіль повинен мати державну реєстрацію, проходити техогляд та бути внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з безпеки на транспорті відкрила дані про ліцензії транспортних засобів на перевезення пасажирів та вантажів.Про це повідомляє прес-служба платформи для роботи з державними відкритими даними Опендатабот, - пише Українська правда Опендатабот запустила сервіс, який дозволяє сфотографувати або ввести вручну номер транспорту та перевірити його ліцензію."Перевірити можна всі види транспорту, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, як регулярні так і не регулярні. Тобто, це таксі, маршрутки, автобуси, вантажівки", - повідомили в "Опендатабот".Щоб перевірити ліцензію перевізника, треба:- Додати Опендатабот до Телеграм- Сфотографувати маршрутку та надіслати фото, або ввести номер авто вручну- Отримати інформацію про ліцензії транспортного засобу- Якщо у транспортного засобу не виявилося ліцензії, ним небезпечно користуватися. Також можна написати скаргу в "Укртрансбезпеку".За даними платформи, 89714 маршруток в Україні мають ліцензії на перевезення пасажирів. З них найпопулярніші марки БАЗ, БОГДАН та ПАЗ.Найбільшу кількість ліцензій на перевезення автомобілів мають компанії "Північтранс", "Київтранс" та "Транс-сервіс-1".Ліцензійні авто проходять перевірки інспекторами та планові техогляди, а медики перевіряють водіїв перед виходом на маршрут. По кожному з 9-ти типів ліцензування є свої вимоги до перевізників.Наприклад, водії маршруток повинні мати посвідчення категорії "D", стаж керування не менше трьох років та мінімальний вік — 21 рік. Сам автомобіль повинен мати державну реєстрацію, проходити техогляд та бути внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

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